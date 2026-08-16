Revelan imágenes de la boda privada de Cristiano Ronaldo

Luego de 10 años de relación, Cristiano Ronaldo se lanzó al agua con Georgina Rodríguez. Casi una semana después de la boda, salieron a la luz los primeros videos e imágenes del enlace entre ambos en una ceremonia privada.

En una entrevista con la revista Vogue Magazine, CR7 y su esposa revelaron detalles y compartieron las imágenes de sus nupcias. La ceremonia fue tan íntima que solo estuvo la pareja con sus hijos y sin ningún familiar.

La boda se realizó en su casa de verano en Cascais, Portugal, en su sala de estar. “Hemos decidido hacerlo en el salón de nuestra casa. Donde desayunamos, almorzamos y cenamos, y donde vivimos la realidad de nuestras vidas”, dijo Georgina.

“Dentro de 30 años quiero que los niños piensen: Algo maravilloso ocurrió en esta mesa: los votos matrimoniales de nuestros padres”, añadió.

Dentro de la publicación también se revelan otros detalles, como que el futbolista y la modelo decidieron que la misa de su unión fuera en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, específicamente en la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, donde solo estuvo la familia y quienes oficiaron la celebración.

Georgina decidió usar un traje de falda de faille de seda blanca y zapatos de satén, mientras que Ronaldo lució un traje de algodón beige claro a medida con un par de mocasines.

Los simbolismos también estuvieron presentes en la boda. La pareja eligió como fecha de su boda el 11 de agosto de 2026.

¿La razón? Fue la fecha en la que se conocieron en una tienda Gucci de Madrid cuando Cristiano jugaba para los merengues y Gio era vendedora de la marca.

Una década después, con Cristiano ya casi retirándose del fútbol y Georgina siendo top model y empresaria, la marca que indirectamente los unió, ahora los vistió para la consolidación de su amor.

“En el futuro tendremos una gran boda para poder celebrarla con familiares y amigos. Quiero algo íntimo, con mi pareja y nuestros hijos, en casa. Porque castillos, casas, islas, caballos, coches: todo eso lo tenemos al alcance de la mano cada día. Pero algo íntimo… eso es más inusual para nosotros”, indicó Georgina sobre la decisión de hacer una boda muy privada.

En esa misma publicación, Cristiano Ronaldo soltó el bombazo de la jornada en el fútbol, adelantando que casi con seguridad este sería su último año en el fútbol profesional como jugador.

Cristiano y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso el pasado 11 de agosto tras 10 años de noviazgo y varios hijos en común.



Sigue leyendo:

· Cristiano Ronaldo insinúa su retiro: “Probablemente este será mi último año en el fútbol”

· Cristiano Ronaldo sorprende con un cambio de look para comenzar su búsqueda de los 1,000 goles

· Cristiano Ronaldo confirmó en redes sociales su matrimonio con Georgina Rodríguez