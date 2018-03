NMCIR: Esperanzas -y ayuda- para los dreamers

La semana pasada me referí al trabajo en general de la Northern Manhattan Coalition for Immigrants’ Rights (NMCIR), que dirige la abogada Ángela Fernández y que forma parte de nuestra Hispanic Federation. Hoy quiero hablarles en particular de lo que hace NMCIR por los dreamers.

Me refiero a los beneficiarios de DACA, la orden ejecutiva del entonces presidente Barack Obama que en 2012 otorgó protección temporal a los inmigrantes indocumentados que llegaron al país de niños y que en su mayoría no conocen otra patria que los Estados Unidos. Esos jóvenes, que cumplen con varios estrictos requisitos, como haber cursado o cursar estudios, no haber delinquido, trabajar, etc., están amenazados por las políticas de la Casa Blanca.

Como señala NMCIR, millones de dreamers se sienten perdidos, confundidos y frustrados. La Coalición les alienta a que no dejen que la confusión les haga desaprovechar posibles oportunidades que quizá tengan. Y les ofrece ayuda práctica.

La Coalición, y muchas organizaciones de todo el país, han encontrado aliados importantes en funcionarios como el Procurador General de Nueva York, Eric Schneiderman, y varios colegas suyos, quienes presentaron un recurso de amparo para proteger y preservar DACA.

Esa movida legal da a organizaciones como la Coalición más tiempo para elaborar una defensa más eficaz de los dreamers y de DACA. Independientemente de esa defensa, NMCIR insta a los dreamers a que consulten con sus expertas y expertos sobre posibles opciones que les permitan permanecer en los Estados Unidos o renovar DACA.

Por ejemplo, los dreamers cuya autorización de trabajo por DACA expire en los próximos seis meses o haya expirado desde el 5 de septiembre de 2016 pueden pedir la renovación. Y la misma expiró antes de esa fecha o si fue cancelada, pueden presentar una solicitud inicial.

Por otra parte, la Coalición recomienda a quienes hayan obtenido un permiso de viaje en virtud de DACA que por ahora no viajen, porque USCIS puede revocar o rescindir los documentos e impedir así su reingreso a los Estados Unidos.

Finalmente, la NMCIR advierte a los dreamers que si nunca se acogieron a DACA y presentan ahora una solicitud, la misma será rechazada. Pero les recomienda visitar sus oficinas, porque quizá existan otras maneras de regularizar su situación.

Los interesados en recibir más información pueden visitar la sede de la Northern Manhattan Coalition for Immigrants´ Rights en 5030 Broadway, Suite 650, en el Alto Manhattan, o su sitio Web, http://www.nmcir.org.

Y no se olviden de ayudar a Puerto Rico aportando al Fondo UNIDOS de la Hispanic Federation, en http://www.hispanicfederationunidos.org. También pueden llamar a nuestra línea gratuita y bilingüe, 866-HF-AYUDA, o (866) 432-9832. O visitar www.hispanicfederation.org. Asimismo, pueden seguir nuestras actividades en Facebook y Twitter.

Aprovecho para darles el número de la Línea de Información sobre el SIDA, 1-800-233-7432.

¡Celebremos juntos nuestro 28avo aniversario y hasta la próxima columna!

-José Calderón es el presidente de la Federación Hispana