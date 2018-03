Cristiano Ronaldo manda indirectas a la modelo brasileña que pretende demandarlo

El jugador del Real Madrid ni suda ni se acongoja ante las intenciones de la Miss Bumbum 2016 Erika Canela

Como era de esperarse el astro portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo no respondió nada acerca de la posibilidad de ser demandado por acoso por la modelo brasileña Erika Canela, luego de que ésta diera declaraciones sobre el particular al diario inglés The Sun.

CR7 se limitó a postear dos veces en su perfil oficial de Instagram lo que parece ser un mensaje a la exMiss Bumbum 2016: una foto suya con la leyenda “No intenten apagar el bonito momento que estoy viviendo con noticias falsas. La vida es buena. Bendiciones”; y otra de él con su novia, la modelo española Georgina Rodríguez tomada durante la entrega de las Quinas de Oro, con un emoticon de corazón como única leyenda.