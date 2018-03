Cristiano Ronaldo revela cuál es el apodo con el que se identifica

El delantero del Real Madrid es conocido de diversas formas, para hay un sobrenombre que más le gusta

A Cristiano Ronaldo la afición lo conoce de distintas formas, pues además de su nombre lo llaman CR7, “El Bicho”, “D7OS”, pero hay un apodo en especial que le encanta al delantero del Real Madrid: “El Comandante“.

En el marco de la presentación de sus nuevos botines, que utilizará en la Copa del Mundo de Rusia 2018, Cristiano Ronaldo reveló que “El Comandante” es su sobrenombre favorito, porque “me gusta liderar y dar el ejemplo”.

“Me gusta la palabra, significa liderazgo o poder. Si la gente me da ese nombre, me alegro. Me gusta liderar con el ejemplo. Me gusta ser el líder del equipo”. ¡A sus órdenes, Comandante!”, detalló el goleador portugués el conjunto merengue.

“Cuando estoy en la selección, soy uno de los más viejos, con más partidos, más goles, todo”, agregó “El Comandante”.

Incluso, en los entrenamientos del Real Madrid de repente llegar a ser el saludo de “El Comandante” que lo caracteriza.