Evalúan la crisis del alquiler en la ciudad de Nueva York

Un total de 245,000 unidades desocupadas se consideraron no disponibles para la venta o el alquiler en 2017, un aumento del 34 % desde 2014. El 32 % de esas unidades no estaban disponibles porque estaban en proceso o en espera de renovación. Otro 30.5 % no estaba disponible debido al uso ocasional, estacional o recreativo, según la encuesta. (Los hallazgos iniciales no explican el tercio final de las unidades).