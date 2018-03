Angélica Vale habla de su debut en ‘Jane The Virgin’ junto a Jaime Camil

"Me gustó mucho la experiencia, sobre todo porque fue Jaime quien me llamó y me invitó"

De la invitación de un amigo, directo al set. Así de simple y perfecta es la historia que llevó a Angélica Vale a debutar, este próximo viernes, en la exitosa serie ‘Jane The Virgin’. Jaime Camil un día la llamó por teléfono y le dijo: “Oye, ¿harías una escena conmigo?”, y ella no lo dudó.

A horas de su debut, hablamos en exclusiva con Angélica Vale, quien nos contó cómo fue la experiencia, cómo la recibió el elenco, y el momento en el que Ivonne Coll la hizo sonrojar delante del resto del ‘crew’.

Pregunta: ¿Cómo te sentiste formando parte de una serie tan importante?

Angélica Vale: ¡Feliz! Me gustó mucho la experiencia, sobre todo porque fue Jaime quien me llamó y me invitó, y me dijo: “Oye, ¿harías una escena conmigo en ‘Jane the Virgin’?”… Le dije que sí inmediatamente. Afortunadamente, se grababa los días que yo todavía estaba en Los Angeles, así que se dio padrísimo. Me encantó y me recibieron muy bien, y estuvo muy divertido. Solo falta que a la gente le guste, igual y se den cuenta de lo mucho que nos divertimos.

P: ¿Cómo fue trabajar de nuevo con Jaime Camil?

A.V.: ¡Divino como siempre!… La verdad es que no nos hemos dejado de ver nunca, siempre hemos estado juntos… Sus hijos y mis hijos son amigos, soy muy amiga de su mujer, nos vemos a cada rato. Te digo de verdad, mi hijo Daniel y Jaime son los mejores amigos, se adoran. Entonces para nosotros no fue como ningún reencuentro, pero para la gente, en pantalla, definitivamente sí lo va a ser. ¡Fue precioso!… Fue una escena chiquitita, fue un dulcecito, pero feliz que Jaime me hubiera invitado, y feliz de haber participado.

P: Danos un adelanto de tu personaje, ¿quién serás en la historia?

A.V.: Pues no puedo decir mucho, porque no quiero adelantar la escena. Como es una escena nada más, si te cuento mi personaje, te voy a contar la escena. Es una travesura ahí de Rogelio y mi personaje, pero espero que les guste.

P: En este reencuentro actoral, no habrán faltado las anécdotas…

A.V.: Fue maravilloso trabajar con Ivonne Coll, que hace el personaje de la abuela. Todo el ‘crew’ es americano, y, evidentemente, no me conocen. Ella llegó y les dijo en inglés: “Ustedes no saben con quién estamos actuando el día de hoy, esta mujer es una estrella”… Yo me quería meter de bajo de la mesa, porque cualquier error me iban a juzgar horrible después de lo grande que me había puesto ella (risas). Pero el recibimiento fue maravilloso. Lo que nos costó más trabajo fue parar de reír y platicar entre Jaime, Ivonne y yo. Y también, Justin que fue el director… Es quien hace el papel de galán en la serie, este fue el primer capítulo que dirigió. Y estábamos platicando, y pasándola tan bien que creo que el problema era ese, callarnos y realmente empezar a trabajar (risas).

P: ¿Como te sentiste trabajando en inglés?

A.V.: Pues no fue en inglés, bueno los diálogos fueron en español, aunque todo lo demás sí fue en inglés. Es una escena en español, cosa que me la puso más fácil el asunto, sobre todo para aprendérmelo (risas). Me ha tocado en inglés, en hebreo, en distintos idiomas, y la verdad que cuando uno ama lo que hace es lo mismo, no importa el idioma… Al final todo sabemos lo que estamos haciendo, y el esfuerzo que estamos haciendo todos en grupo para sacar algo importante, somos exáctamente lo mismos.

P: ¿Cuál es la diferencia entre grabar una novela y una serie de este tipo?

A.V.: ¡Muchísima! Porque en la novela grabas hasta 30 escenas al día, y es mucho más apresurado el ritmo de trabajo. Y en una serie sí se toman un poco más de tiempo… Son dos cámaras, y se graba un poco más como cine. Pero creo que el respeto y la base es exactamente le mismo.