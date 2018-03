El peligro oculto que hay en todas las casas y que cobra la vida de decenas de niños todos los años

La investigación de CR descubrió:

Niños solos en su habitación. Casi la mitad de las muertes por muebles que se les caen encima (46%) suceden en la habitación, a veces después de que el niño ha tomado una siesta. La CPSC ha identificado ciertos “patrones peligrosos”, incluyendo que los niños escalen sobre cajones abiertos.

Peligro de la televisión. CR recomienda que los consumidores eviten colocar televisiones sobre los vestidores. La CPSC dice que el 53% de las fatalidades por muebles caídos entre 2000 y 2016 para niños menores de 18 años involucraron televisiones y vestidores que se les vinieron encima juntos.

Estándar débil para volcaduras. El estándar voluntario de la industria deja demasiados niños en riesgo. Basándonos en nuestra investigación, CR está pidiendo que el peso para la prueba de volcaduras de vestidores se incremente a 60 libras, de 50, y que los vestidores de 30 pulgadas de altura o menos sean incluidos en el estándar ya que también pueden volcarse. 3 de 4 vestidores que CR sometió a pruebas y que eran de 30 pulgadas o menos, fallaron la segunda prueba de CR.

Responsabilidad de la industria. CR piensa que la forma más efectiva de prevenir las volcaduras es asegurar los vestidores a las paredes. Pero estamos conscientes de que no siempre es una opción para los inquilinos o para personas que no sean hábiles con herramientas. CR piensa que es la responsabilidad de la industria asegurar que haya vestidores más seguros y estables y que la seguridad no debería depender de la habilidad del consumidor de fijar un vestidor a la pared.

Algunos lo hacen bien. Los resultados de CR muestran que los fabricantes pueden hacer vestidores lo suficientemente estables para cumplir con un estándar más estricto, porque muchos ya lo hacen.

Con base en nuestros descubrimientos, Consumers Union (CU), la división de defensa de Consumer Reports, está pidiendo a los reguladores que creen un estándar de seguridad estricto y obligatorio, permitiendo que los reguladores hagan valer las reglas y que obtengan más fácilmente la cooperación de la industria para hacer retiros del mercado. Mientras tanto, CU piensa que la industria debería incrementar el peso del estándar voluntario a 60 libras e incluir vestidores de 30 pulgadas y menos (ve “La postura de CR: Exigimos estándares más estrictos en contra de volcaduras”). La investigación de CR llega mientras la CPSC este año considera utilizar estándares de seguridad obligatorios más estrictos.

“Nuestras recomendaciones llevarían a tener vestidores más seguros para todos los consumidores,” dice William Wallace, analista de políticas sénior de CU. “Aumentar el peso en las pruebas cubriría a más niños y disminuir la altura mínima cubriría más vestidores.”

El dilema de los consumidores Bajo el sistema actual, los consumidores tienen que confiar en los fabricantes. “El consumidor común y corriente no tiene ni idea,” dice Lisa Siefert, una defensora de los consumidores en Barrington Hills, Ill., que fundó Shane’s Foundation poco después de que su hijo Shane de 2 años, muriera porque un vestidor se le cayó encima en 2011. Como McGee, Siefert encontró a su hijo bajo el vestidor después de su siesta. Ella había asumido que el vestidor era seguro. El hijo de Jackie Collas, Curren, murió en 2014 después de que un vestidor se le cayó encima en su cuarto en su hogar en West Chester, Pennsylvania. “Simplemente siento que no debería dejarse en manos del consumidor,” dice Collas. Keisha Bowles, de Conway, Ark., perdió a su hija Chance de 2 años, en 2012. Chance y su hermano, Brandon, de 6 años en ese entonces, estaban jugando entrando y saliendo de sus cuartos. Bowles estaba en el baño cuando un vestidor con una televisión arriba se le cayó a Chance. La niña murió después a causa de las lesiones. “No tenía idea de que hacían algo para poder fijar los muebles,” dice Bowles. La Presidente interina de la CPSC, Ann Marie Buerkle, dice que es clave educar a los consumidores sobre cómo fijar y asegurar los muebles y televisiones que ya están en sus casas. “Aún si establecemos un estándar obligatorio que entre en efecto mañana, hay muchos muebles allá afuera que no lo cumplen.”