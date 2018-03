Conoce a Samson, el gato más grande de Nueva York y probablemente, del mundo

Su nombre es Samson, pesa más de 12 kilos y mide 1.20 metros

Los gatos grandes son indudablemente tiernos. Pero Samson se lleva todos los premios. Este gato pesa más de 12 kilos y es su raza es Maine coon, conocida por ser de talla grande. En su cuenta de Instagram, su familia cuenta cómo es el día a día con Samson e incluso, revelan cuánta comida necesita este felino.

Los Maine coon son originarios de Estados Unidos y es una de las razas nativas más antiguas del continente. Mientras que Samson pesa 12 kilos, en promedio, estos gatos pesan entre 5 y 7 kilos. Su alimentación es sorprendente: come seis latas de comida para gatos todos los días para mantener su peso.

GQ MEOWGAZINE COVER SHOOT (8/16) A post shared by SAMSON AKA KING CATSTRADAMUS (@catstradamus) on Feb 9, 2018 at 4:17am PST

Samson tiene cuatro años y mide 1,20 metos. Actualmente, batió el récord por ser el gato más largo de Nueva York y, muy probablemente, sea además el gato doméstico más largo del mundo. Su dueño, Johnathan Zurbel, un productor musical de 24 años que vive en Brooklyn, se enamoró de este enorme Maine coon, lo adoptó, lo llevó a su casa en Nueva York y sus vidas nunca fueron las mismas. Ahora Zurbel relata el día a día con Samson en su cuenta de Instagram catstradamus, que tiene más de 176,000 seguidores.

Cuando era joven, Samson era un Maine coon regular. El gato pesaba 8 kilos, pero de un día para otro su peso se duplicó y empezó a crecer. Su dueño odia cuando la gente le dice “gordo” a su gato porque Samson es grande, pero no obeso.

Para mantener a su mascota, Zurbel necesita un equipo de personas. “Él es genuinamente largo, ancho, pesado y fuerte. Es grande y proporcionado. Es un Maine coon genuino. Le corté el pelo a gatos obesos pero él no es gordo”, contó su peluquera Carolyn Ayala a The New York Post.

Por su tamaño, Samson actúa más como un perro que como un gato doméstico. “Le encanta buscar cosas, me sigue a todos lados y se acuesta cerca, como un perro”, contó Zurbel a The New York Post. Pero Samson no está acostumbrado a usar una cadena, entonces para salir, Zurbel lo lleva en un coche de bebé. Por supuesto, cuando la gente lo ve queda impresionada por su tamaño y Zurbel lo sabe. “Recibe mucha atención de los extraños. Siempre me preguntan si realmente es un gato doméstico o un gato montés”, contó.