Frontier, Delta y United ofrecen boletos desde $99 tras el cierre de Spirit: cómo aprovechar estas tarifas

Si tenías un vuelo contratado con Spirit o estás buscando viajar en los próximos días, este es el momento ideal para comprar. Varias aerolíneas lanzaron tarifas desde $99 tras el anuncio del fin de operaciones de Spirit a partir de este sábado 2 de mayo de 2026.

Pero si quieres aprovechar estas ofertas, debes apresurarte porque estos precios son una respuesta de emergencia al llamado del secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, para atender a los pasajeros afectados y en algunos casos desaparecerán en menos de 72 horas. Después de este periodo pueden saltar a más de $600 por el mismo trayecto.

Lo que anunció el gobierno en menos de 24 horas

Tras la confirmación del cierre de operaciones de Spirit, el Departamento de Transporte coordinó con varias aerolíneas alternativas de bajo costo para los pasajeros afectados, así como evitar que los precios se dispararan. United, Delta, JetBlue y Southwest lanzaron tarifas limitadas, con boletos que en muchos casos se mantienen cerca de los $200 por trayecto.

“En cuestión de horas, activamos a nuestras aerolíneas socias para garantizar que los pasajeros no queden varados, que las comunidades mantengan acceso a rutas, que las tarifas no se disparen y que la fuerza laboral de Spirit sea conectada con nuevas oportunidades de empleo”, declaró Duffy este sábado.

Y agregó en conferencia de prensa desde el Aeropuerto Newark Liberty: “United, Delta, JetBlue y Southwest están poniendo tope a sus precios para los clientes de Spirit. Normalmente será alrededor de $200 por un boleto de ida.”

Qué apoyos ofrece cada aerolínea y cuál es la fecha límite

Cada oferta tiene reglas distintas. Estos son los detalles más importantes, ordenados por urgencia:

JetBlue: vence en 72 horas

Boletos de rescate a $99 dólares para pasajeros con itinerario válido de Spirit en la misma ruta o similar, para viajes hasta el 6 de mayo

para pasajeros con itinerario válido de Spirit en la misma ruta o similar, para viajes hasta el Tope de $299 en tarifas básicas en rutas nonstop desde y hacia Fort Lauderdale (FLL) y San Juan (SJU) hasta el 8 de mayo

en tarifas básicas en rutas nonstop desde y hacia Fort Lauderdale (FLL) y San Juan (SJU) hasta el 8 de mayo Más información: llamar al 1-800-JETBLUE con número de confirmación de Spirit

Southwest: vence en 72 horas, solo en mostrador del aeropuerto

Tarifas especiales únicamente en persona en mostradores de Southwest hasta el 6 de mayo

en mostradores de Southwest hasta el Tarifas domésticas por distancia: $200 (0–500 millas), $300 (501–1,000 millas), $400 (más de 1,000 millas)

Delta: vence en 5 días

Tarifas de rescate con descuento, no reembolsables, en rutas domésticas que Spirit operaba, incluyendo opciones nonstop y con conexión. Incluye algunas rutas EE.UU.?América Latina (consultar delta.com para disponibilidad internacional)

Aplica a vuelos de corto plazo; consultar delta.com

United Airlines: vence hasta el 16 de mayo

Boletos de ida con precio tope, la mayoría a $199 , rutas más largas a $299

, rutas más largas a Aplica para clientes con cuenta MileagePlus y prueba de reservación con Spirit

Reservar en línea en united.com

American Airlines: sin fecha de vencimiento anunciada

Tarifas de rescate en rutas nonstop donde también vuela American

La aerolínea indicó que opera en 70 de los 72 aeropuertos y 67 de las rutas que Spirit tenía asignadas

y que Spirit tenía asignadas También evalúa agregar vuelos adicionales y usar aviones más grandes en rutas críticas

Frontier Airlines: hasta el 10 de mayo

50% de descuento en tarifas base en toda su red con código SAVENOW para viajes hasta el 19 de noviembre de 2026

en tarifas base en toda su red con código para viajes hasta el 19 de noviembre de 2026 Aplican fechas bloqueadas y exclusiones; consultar flyfrontier.com

Allegiant Air: hasta el 12 de mayo

50% en puntos Allways Rewards en itinerarios calificados reservados antes del 12 de mayo para viajes hasta el 20 de julio de 2026, con código ALLWAYSTHERE

en itinerarios calificados reservados antes del 12 de mayo para viajes hasta el 20 de julio de 2026, con código También congela tarifas en rutas que coincidían con Spirit

Avelo Airlines: hasta noviembre

Hasta 75% de descuento en tarifas base en rutas seleccionadas hasta el 17 de noviembre de 2026 con código TRAVELO

Las rutas más afectadas: dónde la competencia es limitada

Spirit era una aerolínea dominante en varios mercados donde el resto de las opciones son más caras. Los mercados con mayor impacto inmediato en los precios incluyen:

Fort Lauderdale (FLL): Era el hub principal de Spirit, con más de 29,000 vuelos anuales . JetBlue anunció la apertura de 11 nuevas ciudades desde ese aeropuerto para compensar

Era el hub principal de Spirit, con más de . JetBlue anunció la apertura de desde ese aeropuerto para compensar Orlando (MCO): Spirit canceló 20,476 vuelos anuales en ese aeropuerto

Spirit canceló en ese aeropuerto San Juan, Puerto Rico (SJU): JetBlue tiene fuerte presencia y es la alternativa más directa para la comunidad puertorriqueña en el noreste

JetBlue tiene fuerte presencia y es la alternativa más directa para la comunidad puertorriqueña en el noreste Rutas a República Dominicana, Costa Rica y El Salvador: Destinos donde Spirit conectaba comunidades hispanas con sus países de origen, y donde las alternativas disponibles son notablemente más costosas

¿Qué pasará con los precios de los boletos cuando pase la contingencia con Spirit?

Las tarifas de rescate son temporales. Cuando venzan, los precios en estas rutas probablemente suban. Análisis históricos muestran que cuando Spirit abandona una ruta, las tarifas aumentan en promedio un 23%, equivalente a unos $60 dólares adicionales por boleto, mientras que el volumen de pasajeros se reduce un 20%.

Por ello la urgencia. Si tienes un viaje programado en los próximos meses, este es el momento para comprar o de lo contrario pagarás más. Además, quienes tienen contemplado viajar al Caribe o Centroamérica en los próximos meses enfrentarán una oferta reducida con precios más altos que los que Spirit ofrecía.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre ofertas para comprar boletos de avión tras el cierre de Spirit

¿Necesito prueba de mi vuelo cancelado con Spirit para acceder a las tarifas de rescate?

Sí, la mayoría de las aerolíneas exigen un número de confirmación de Spirit y comprobante de pago. United también requiere una cuenta MileagePlus activa.

¿Las tarifas de rescate aplican para rutas internacionales hacia América Latina?

Delta incluye rutas EE.UU.–América Latina en su oferta. Avianca ofrece opciones de retorno sin cargo para pasajeros que ya completaron su vuelo de ida con Spirit y tienen boleto de regreso entre el 2 y el 16 de mayo.

¿Puedo reservar las tarifas de Southwest en línea?

No. Southwest solo ofrece sus tarifas de rescate en persona en sus mostradores de aeropuerto, hasta el 6 de mayo. No están disponibles por internet ni por teléfono.

¿Qué pasa si mi destino no tiene aerolínea alternativa con tarifa de rescate?

American Airlines es la opción con mayor cobertura: opera en 70 de los 72 aeropuertos donde volaba Spirit. También puedes revisar Avelo y Breeze Airways, que están expandiendo operaciones.

Conclusión

Las tarifas de rescate son un alivio real, pero de corta duración. La ventana más barata, con boletos que van de $99 a $200, cierra en menos de tres días. Después de ese plazo, los precios no serán tan favorables.

Para las comunidades hispanas que dependen de rutas hacia el Caribe y Centroamérica, el cierre de Spirit es el inicio de un período de menor competencia y tarifas más altas que puede extenderse meses. Actuar ahora es la decisión más económica posible.

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