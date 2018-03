El tarot de Deseret Tavares revela los nombres de los países que disputarán la tercera guerra mundial

La vidente ante tan desolador panorama pide mucha oración

La vidente colombiana Deseret Tavares reveló en una nueva lectura del tarot cuáles son los nombres de los países que posiblemente entrarán en guerra.

Según comentó la astróloga, en este año del perro -según el horóscopo chino- las energías en el mundo son muy territoriales.

Deseret dice que las cartas están marcando desde hace cinco años “el conflicto entre China, Japón, Corea, Siria, Estados Unidos y Rusia“. Por eso la colombiana predice que “tenemos que orar por nuestros presidentes (Donald Trump, Vladimir Putin, etc), así no lo queramos, porque necesitamos que Dios ilumine la cabeza de todos esos líderes, para que nosotros no entremos en conflicto. Porque las cartas están mostrando que este año se desata la tercera guerra mundial“.

