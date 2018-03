Cómo pueden dañarte los doctores que practican medicina ‘natural’

El ámbito de lo que los médicos naturopáticos pueden variar ampliamente de un estado del país a otro.

En 20 estados más el distrito de Columbia, se permite a los médicos naturopáticos ordenar ciertos exámenes médicos, como pruebas de sangre, radiografías y recetar algunos medicamentos. Pero en otros estados no son diferentes de los naturistas: con restricciones para ofrecer asesoría médica y tratamientos sin receta.

La Asociación Estadounidense de Médicos Naturopáticos dice que distinguir a los médicos naturopáticos de los naturópatas sin capacitación protegerá a los consumidores. “Sin licencia es como estar en el salvaje oeste” dice Robert Kachko, un médico naturopático en Connecticut y miembro del consejo de la organización. “Si cualquiera puede llamarse naturopático, puedes terminar con practicantes sin ninguna capacitación, pensando que estás consultando a un doctor de verdad”.

Pero los oponentes están preocupados de que permitir a los médicos naturopáticos ejercer como médicos (M.D.) aumentará la confusión. “Los pacientes pueden ser fácilmente mal informados para pensar que un N.D. con licencia es lo mismo que un M.D.”, dice Britt Hermes, una ex médica naturopática que dice que se desilusionó con este campo después de observar lo que ella consideraba tratamientos no éticos para pacientes con cáncer. “Esencialmente es permitirles practicar la medicina sin una verdadera capacitación médica”.