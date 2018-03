Hispano mata violentamente a su padre con un bate de béisbol

Un horrendo caso de violencia familiar llevó a un sangriento asesinato en la ciudad de Houston, Texas.

El Departamento de Policía de Houston arrestó a Kristian Daniel Pedroza de 30 años y de origen hispano por haber causado la muerte de su padre luego de propinarle golpes en todo su cuerpo con un bate de béisbol.

Los investigadores dijeron que el padre de Kristian, un hombre de 64 años identificado como Bulmaro Pedroza fue golpeado fatalmente el pasado 20 de marzo en el interior de su casa.

Antes del asalto, vecinos del lugar declararon que la víctima y su hijo estaban involucrados en un fuerte enfrentamiento que incluyó gritos y fuertes ruidos.

A male was beaten to death with a baseball bat by his adult son at 6700 Sylmar Rd. Officers searching for suspect. Avoid area. #HouNews CC7

— Houston Police (@houstonpolice) March 20, 2018