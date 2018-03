Marco Antonio Regil a Telemundo: “Es una cadena que ha elevado la calidad de la programación en español”

Será el presentador de los Premios Billboard de la Música Latina

Tal como te lo adelantamos en exclusiva hace una semana, Marco Antonio Regil se une a Telemundo. Su debut será este próximo 26 de abril, en los Premios Billboard de la Música Latina, los cuales estará conduciendo junto a Gaby Espino.

En exclusiva hablamos con el presentador mexicano, que aclara que por el momento, el único trato que tienen con la cadena es para estos premios. Sin embargo, tal como te contamos, tenemos información que se incorporará a ‘Un Nuevo Día’.

Pregunta: ¡Qué sorpresa! Vas a ser el presentador de los Premios Billboard a la Música Latina y además te incorporas a Telemundo…

Marco Antonio: Sí, es la primera vez que voy a trabajar para Telemundo, así que imagínate que honor tan grande hacer el debut en esta entrega de premios en Las Vegas, y además el equipo, con la hermosísima Gaby Espino que va a estar radiante como siempre. Estoy muy emocionado, muy feliz y muy honrado.

P: Te hemos visto en Televisa, en Univisión, en Estrella TV, este fin de semana estuviste en Teletón y ahora en Telemundo. ¿Qué fue lo que te decidió por este último?

M.A.R.: En este momento el único acuerdo que tenemos es por este programa especial, es decir yo estoy completamente abierto a platicar en un futuro de otras cosas, me encantaría trabajar con Telemundo… Pienso que es una cadena que definitivamente ha elevado la calidad de la programación en español, que tiene muchas ganas de crecer, y lo ha ido haciendo de una manera muy contundente, paso a paso. Dentro de la cadena hay mucha gente que yo admiro, y me encantaría hacer algo a largo plazo con ellos.

P: ¿Qué representa para ti, como talento, ser la cara de estos premios y de este aniversario?

M.A.R.: Para mí es muy importante porque, como alguien que enciende la radio, como locutor de radio que fui dentro de mis últimos 25 años, Billboard es la Biblia es la música, porque es un premio que está basado en las listas semanales de todas las categorías, no es el voto de alguien o es la opinión de alguien, un público o un comité, sino que son los resultados reales, solamente basados en las ventas reales, en un radio, es un premio más que importante en tema musical porque es basado en el desempeño de la música.

Recuerdo que comprábamos la revista Billboard para ver qué estaba funcionando en los Estados Unidos, qué pasaba allá, y así programábamos nuestra música en México… Además haber pasado por esa transformación enorme, donde la gente joven, en aquellos tiempos, bailábamos música en inglés, por lo menos allá en México, y hoy en día es al revés. Las grandes temas precisamente están hechas en español, hoy vemos a los anglosajones, bailando y divirtiéndose de toda esa música en español, y tratando de pronunciar, como Justin Bieber, ‘Despacito’… Así que ha sido un cambio radical, Billboard ha sido testigo de semanas, semanas y semanas de todo esto.

P: Para alguien acostumbrado a los medios, ¿te provoca nervios este tipo de retos o ya no?

M.A.R.: ¡Claro me da ese nervio!… Que además es un orgullosito súper sabroso, porque ese nerviecito te mantiene alerta, te mantiene muy con el momento presente, y esto va a ser un programa en vivo, que a mí me encanta porque me gusta la radio, y los programas de televisión que de hecho siempre han sido grabados como en vivo… Estoy muy emocionado: en Las Vegas, en vivo, música, los finalistas, es todo un complemento, me siento muy, muy feliz de hacerlo.

P: ¿Cómo va a ser para ti trabajar al lado de Gaby Espino?

M.A.R.: A Gaby, obviamente como todos, la conozco por la televisión, la admiro y es hermosa y nos conocimos en persona hace unos días, hicimos los promocionales, pero la verdad nos llevamos muy bien, ella es profesional, puntual. Nos llevamos muy bien durante la grabación, tal vez tengamos más tiempo de convivir en Las Vegas, porque vamos para allá una semana antes con ensayos, y yo estoy feliz de trabajar con ella, porque es muy grata, muy positiva, me impresiona haberla conocido en persona y ella sabe, así que yo estoy feliz de trabajar con ella.

P: ¿Qué crees que aprenderás de Gaby?

M.A.R.: En las promos ya me estaba enseñando, sacándome a bailar y como a ella le gusta lo urbano, pues trato de moverme como se mueve Gaby, la tomo como ejemplo. Va a ser mi profesora de baile esa noche… Y ya me han platicado que se va a cambiar como 3 o 4 veces, voy a aprender las habilidades para cambiar de ropa en menos de 3 horas arriba del escenario.. Yo estoy estresado por ver quién, de dónde venimos y a dónde vamos, me pongo un traje y ya. Voy a aprender de la energía femenina de Gaby que hará más de una sola cosa a la vez.