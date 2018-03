WrestleMania 34: Pelear con Ronda Rousey motiva a Stephanie McMahon

No tiene idea de dónde se está metiendo" afirma la luchadora de WWE

WrestleMania 34, uno de los eventos más importantes de la WWE, pondrá a prueba a dos mujeres que se han sabido defender en su disciplina, por un lado la ex campeona de peso Gallo de la UFC, Ronda Rousey, que hará equipo con Kurt Angle, y por el otro la comisionada de RAW, Stephanie McMahon.

La heredera de uno de los shows más importantes de lucha libre en Estados Unidos, y que hará equipo con su esposo Triple H, sabe que llegó el momento de escribir su propia historia y romper con la maldición que persigue a los McMahon donde los resultados casi siempre son negativos.

“No sé puede describir con palabras el honor que siento de participar en WrestleMania, porque mi padre lo creó, porque esto va más allá de un simple show, es por la gente que va y que compartimos algo en común: el amor a la WWE.

“No sé si estaré nerviosa por enfrentar a medallistas olímpicos y tener al lado a mi marido en el ring”, comentó Stephanie en conferencia de prensa.

La rápida evolución que ha tenido Ronda Rousey dentro del roster de la WWE no le asusta a McMahon, aunque reconoce que la conexión que la luchadora de artes marciales tiene con los fans y que seguramente sorprenderá en el evento, explotará todas sus debilidades para hacerla caer.

“Nadie puede negar que es una excelente deportista, sé que hacer un debut es difícil pero ella lo va a hacer de la mejor forma y no tengo duda que lo va a hacer bien.

“No he visto entrenar a nadie como ella, y tengo muchas ganas de verla en el ring, pero no tiene idea de dónde se está metiendo“, finalizó.