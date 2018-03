Deportistas salen enojados de ‘Reto 4 Elementos’, reality de Televisa y UniMas

Los participantes lanzaron acusaciones de trampa en la competencia

Con un sentimiento de frustración y enojo fue el equipo de deportistas abandonó la competencia “Reto 4 Elementos“.

A su salida, los participantes Joahan Rodríguez, la Barbie Juárez, Lorena Dromundo e Isaac Terrazas tacharon de tramposos a los compañeros que aún permanecen en el reality de Televisa, porque consideran que su desempeño se vio privado por algunas decisiones mal tomadas por parte de los jueces.

“Dimos todo allá adentro, quizás no fue como pensamos que pudiese ser. Yo salí muy triste, siento que no dimos todo lo que teníamos que dar, de mostrar nuestro talento. No fueron pruebas tan fuertes, lo complicado fue trabajar en equipo; estamos acostumbrados a trabajar con reglas, acá nos llevaron de otra forma, se saltaban algunas cosas, evadían otras, los jueces nunca revisaron en las cosas que nosotros creíamos que hacían trampa, fue impotencia ver que hacían trampa y no pasa nada“, afirmó Juárez en entrevista.

A pesar de su corta estancia en el reality, los ex competidores sufrieron las pruebas que día a día se les presentaron.

La parte física no fue el problema, dijeron, sino estar en contacto con los animales.

“Lo peor para mí fue el reto de las cucarachas, no me imaginaba morder una cucaracha y probar todo lo que le sale, tan espantoso, casi me vomito“, expresó Rodríguez, ex futbolista.

Los deportistas son el segundo equipo en salir luego de la despedida de los Luchadores, expulsados la semana anterior.

“Reto 4 Elementos” se transmite de lunes a jueves a las 10pm/9c por UniMas.