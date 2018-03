Prominentes coreógrafas latinas tendrán página en Wikipedia

Como parte de las actividades del Mes de la Mujer, Queens College realizará una Wiki-Edita-Tón para crear páginas sobre mujeres destacadas en la danza y coreografía

Desiree Godsell y Larissa Velez-Jackson, dos destacadas bailarinas y coreógrafas latinas basadas en Nueva York y Nueva Jersey contarán con su propia página en Wikipedia, la enciclopedia global de plataforma colaborativa.

Esto será posible gracias a la segunda Wiki-Edita-Tón que realizará Queens College el miércoles 28 de marzo como parte de las actividades dedicadas al Mes de la Mujer. La organización de la actividad corre por cuenta de Nancy Foasberg, bibliotecaria, y Edisa Weeks, profesora de danza.

“Hay un prejuicio sistemático documentado en toda Wikipedia en la medida que la mayoría de los editores activos en Wikipedia son blancos, varones y altamente educados, por lo que aunque en principio cualquiera puede editarlo, es un grupo bastante específico de personas que sí lo hace. Esto ha llevado a un sesgo en los temas que están bien cubiertos frente a los que no están cubiertos también, y la danza es uno de los temas que está menos representado en la Wikipedia”, explicó Foasberg.

Afirmó que las Edita-Tones son, en parte, “un intento de rectificar este desequilibrio atrayendo nuevos editores a Wikipedia”. Durante la jornada enseñarán a los participantes sobre los aspectos de Wikipedia que pueden resultar desalentadores, cómo usar la plataforma, cómo encontrar y citar la evidencia apropiada para sus afirmaciones, cómo establecer que las figuras sobre las que desean escribir son notables, y más. “En última instancia, esperamos que la Edita-Tón logre dos cosas: ayudar a las personas nuevas a sentirse cómodas en Wikipedia y crear más contenido en estas áreas, apuntó”.

Por su parte, Weeks indicó que los participantes buscan información como artículos de periódicos, identificación de premios, premios, menciones en libros y escriben una biografía que sea objetiva.

Artistas destacadas

En la primera edición de la Wiki-Edita-Tón -2017- se crearon artículos cortos o se mejoraron los ya existentes de las artistas visuales, autoras y coreógrafas Ni’Ja Whitson, Nia Love, Blondel Cummings, and Gabrielle Lamb.

Para este año se espera crear o enriquecer páginas de prominentes bailarinas y coreógrafas como Maria Bauman, Dawn Crandel, Davalois Fearon, Desiree Godsell, Kathy Grant, Melanie Green, Marguerite Hemmings, Nia Love, Paloma McGregor, Sydnie Mosley, Annie-B Parson, Joya Powell, Jill Sigman, Dormeshia Sumbry-Edwards, Larissa Velez Jackson y Charmaine Warren.

Larissa Velez-Jackson fue criada en la sección de Newark llamada “Ironbound”, un vecindario de clase trabajadora y multiétnico. “Mi mamá nació y creció en Newark, Nueva Jersey. Mi padre es de Cabo Rojo, Puerto Rico. A muy temprana edad yo cantaba y bailaba para los miembros de la familia todo el tiempo, entonces mi mamá me inscribió en una clase de danza a los tres años, en June McCain School of Dance in Kearny, NJ.”, dijo a El Diario Velez-Jackson.

Siendo adolescente estudió en New Jersey School of Ballet, Broadway Dance Center y Steps, en Broadway. Como coreógrafa es conocida como artista híbrida que “utiliza la improvisación como una herramienta principal para la investigación y la creación, centrándose en la personalidad y el cuerpo de baile / creación de sonido. Ella emplea un humor profundo para otorgar al público acceso universal al discurso crítico del arte contemporáneo”, según su biografía oficial.

En 2010 presentó su trabajo Danspace Project, sobre la que el New York Times dijo: “Velez-Jackson demuestra su propia presencia formidable mientras irrumpe en el espacio… Una coreógrafa que no teme ser (o mostrarse) fea en el escenario, desarma a su público con humor… “. En 2011, lanzó una canción y baile en colaboración con su esposo, Jon Velez-Jackson.

Por su parte, Desiree Godsell, nacida y criada en Houston, Texas, es una de las más importantes exponentes de la danza latina; comenzó su carrera bailando con el “rey del mambo” Eddie Torres y viaja por el mundo enseñando salsa, bachata y cha-cha-chá.

Godsell se graduó de High School of Performing and Visual Arts que sentó las bases de su carrera artística. Luego obtuvo un B.F.A. en Danza Moderna de la University of the Arts, Philadelphia.

Cuando se mudó a NYC comenzó coreografiando y bailando con el artista Santigold, del sello Atlantic, y acompañó el tour mundial por ocho años, abriendo para músicos como Coldplay, Kanye West, Jay-Z, MIA, y Rihanna, entre muchos otros.

En 2014 ganó la competencia Univision Latin Dance junto a su compañero de baile Alex Morel. En 2017 apareció como bailarina en la película “Shine”, del director Anthony Nardolillo.

En detalle

Qué: Wiki-Edita-Tón

Dónde: Rosenthal Library Tanenbaum Room (300i), Queens College

Cuándo: 28 de marzo, de 12pm a 5pm.

Por qué: Mes de la Mujer