¿José Eduardo pretende reunir a Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

Parece que el hijo de los actores no descarta la posibilidad de ver nuevamente juntos a los seres que le dieron vida

Ahora sí que José Eduardo se voló la barda, pues en exclusiva para Grupo Cantón explicó que sí le gustaría ver nuevamente juntos a sus padres, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, pero en el día de su boda.

“La relación entre mis papás siempre ha sido a través de mí, pero a estas alturas todo puede pasar, ya lo he pesado, cuando me case los voy a juntar a los dos, el día que me case los voy a contentar y los voy a sentar en la misma mesa. El problema es que aún no tengo fecha de boda, yo creo que me caso en unos cinco años (ríe)”.

El joven actor explicó todos se encuentran felices con la llegada de la nueva integrante de la familia, Kailani, la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

“La familia está muy feliz, estamos muy contentos con la bebé, pero la verdad no he hablado mucho con ellos, los veo muy contentos y muy emocionados. Mi hermana está feliz con su pequeña y está disfrutando mucho este momento. Me encantaría verlos más, pero ellos viven en Estados Unidos… pero la verdad es que hay mucha comunicación entre nosotros, de hecho diario estamos pegados al teléfono, mandándonos mensajes”.

Por otro lado, José dijo haber heredado algo de sus famosos padres. “Tengo de los dos, tengo los ojos de mi mamá, aunque ella los tiene muy bonitos y de mi papá creo que heredé el gusto por el trabajo y la comedia”, dijo.

¿Sabías qué?

El actor no tiene planes para irse a trabajar a Estados Unidos como lo hizo su famoso padre, ni tampoco planes para trabajar con Eugenio.

POR: Rafael Suarez