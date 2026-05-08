Por “reto de TikTok” mataron a turista latino en Times Sq de Nueva York, cerca del Servicio Secreto y Hillary Clinton

Un menor de 17 años, atrapado mientras entrada sin pagar al Metro de Nueva York, fue luego identificado como sospechoso del apuñalamiento mortal de Leonides Báez, turista en Times Square, la noche del lunes, a pesar de un reforzado despliegue policial y del Servicio Secreto por la presencia de la ex primera dama Hillary Clinton.

El adolescente, cuya identidad no ha sido revelada por ser menor de edad, fue interceptado mientras saltaba un torniquete del Metro en la estación Coney Island-Stillwell Avenue, en Brooklyn. Agentes de la Policía de Nueva York consultaron su nombre en su Sistema de Conciencia del Dominio (Domain Awareness System), el cual lo vinculó con el caso del lunes.

Las autoridades informaron que al ser detenido se halló un bisturí en su poder. Fue trasladado a la comisaría donde al parecer confesó haber cometido el ataque al hispano de 39 años, oriundo de Massachusetts. Ahora enfrenta cargos por homicidio y posesión criminal de un arma, indicó ABC News.

Según fuentes policiales, el sospechoso declaró a los agentes que estaba siguiendo una tendencia de TikTok consistente en «meterse con un adicto al crack» (“mess-with-a-crackhead”). Sin embargo, mientras aguardaba su comparecencia ante el Tribunal Penal de Manhattan ayer gritó a los periodistas que había actuado en «legítima defensa» después de que la víctima le golpeara en el rostro. «Él me dio un puñetazo primero; por eso lo apuñalé», declaró en exclusiva al Daily News. Asimismo, negó estar involucrado en la tendencia de TikTok.

El turista se encontraba frente a “Burger & Lobster”, restaurante situado en W. 43rd St. cerca de 7th Ave. y a solo unos pasos del Teatro Stephen Sondheim, cuando se vio envuelto en una discusión con sus agresores alrededor de las 11:30 p.m. del lunes, según la policía. Báez recibió puñaladas en el rostro y otras partes del cuerpo. Fue declarado muerto en el Hospital Bellevue.

No está claro si la policía continúa buscando a otros sospechosos en relación con este crimen, que sucedió mientras cientos de personas salían del Town Hall Theatre, situado al otro lado de la calle, tras asistir al estreno del especial “PBS’s Great Performances: Suffs”. «Fue un evento con un alto nivel de seguridad, dado que Hillary Clinton se encontraba aquí dando un discurso y fue una de las productoras del espectáculo (el musical Suffs); por ello, el lugar estaba repleto de agentes del Servicio Secreto», declaró el director ejecutivo del teatro, Ray Cullom.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. En particular Times Square es una zona de frecuentes crímenes en Midtown Manhattan.

En enero un joven de 27 años fue apuñalado durante una acalorada discusión dentro de un restaurante McDonald’s en Times Square. En diciembre Ahmad Mossad fue arrestado como sospechoso de haber rociado a un hombre con gasolina y prenderle fuego.

También ese mes Alagie Jatta y Paul Ohore fueron arrestados como sospechosos de la muerte de Daevon Silva, joven de 23 años visitante de Rhode Island quien había sido apuñalado y sufrió una brutal paliza con un bate de béisbol en una calle de Times Square en noviembre. En agosto tres personas, incluyendo un hombre de 65 años, fueron hospitalizadas después de que un joven presuntamente le disparara a un rival en Times Square.