Telemundo confirma a los artistas que se presentarán en Premios Billboard 2018

Ozuna, Maluma y Christian Nodal son algunos que se presentarán en vivo desde Las Vegas

La celebración a la música de Premios Billboard 2018 saldrá por primera vez de Miami y se situará en la ciudad del pecado, Las Vegas. Telemundo confirmó a los primeros artistas que se presentarán durante la noche que promete ser espectacular.

La banda norteño Calibre 50 es cinco veces finalista este año. El grupo ha ubicado 24 canciones en la lista Hot Latin Songs y 26 canciones en la lista Billboard Regional Mexican, incluyendo 10 en la posición No. 1. Este pasado 11 de marzo, la banda sinaloense logró imponer un nuevo récord de asistencia en el RodeoHouston al reunir a 75,565 personas en el gran concierto que ofrecieron, y al coronarse ese mismo día como ganadores en los iHeartRadio Music Awards en las categorías Regional Mexican Artist of the Year y Regional Mexican Song of the Year.

El reconocido cantante, compositor y actor latino, Chayanne, ostenta una exitosa carrera artística que abarca 39 años. El artista puertorriqueño ha lanzado 21 álbumes y ha logrado vender 30 millones de copias en todo el mundo. Ha logrado ubicar 48 canciones en la lista Billboard Hot Latin Songs, incluyendo nueve que llegaron a la cima y también sostiene el récord por el tercer mayor número de Top 10 en la lista. Un artista destacado por su habilidad de cantar, bailar y actuar igual de bien, Chayanne anunció recientemente su próxima gira “Desde El Alma Tour 2018”.

La nueva sensación de la música regional mexicana, Christian Nodal, es cuatro veces finalista este año, incluyendo por Nuevo Artista del Año. El joven cantante de 19 años ha llevado cuatro canciones a la lista Billboard Hot Latin Songs, llegando al top 10 con su sencillo debut, “Adiós amor”. También ha logrado tres éxitos en la lista Regional Mexican Airplay; su reciente tema, “Me deje llevar”, se mantiene entre los primeros 10 de esta, después de liderarla por dos semanas consecutivas.

El fenómeno del pop CNCO es finalista para cuatro premios este año. La banda, que debutó hace dos años, recientemente lanzó su último sencillo “Mamita”, parte de su segundo álbum que lleva su nombre por título. El grupo ha llevado cinco canciones a la lista Billboard Hot Latin Songs y su álbum debut Primera cita ingresó en el No. 1 de la lista Top Latin Albums.

El talentoso cantante multi-género y estrella de Instagram, Maluma, continúa rompiendo barreras con su gira “F.A.M.E. Tour” en todo Estados Unidos. El 10-veces finalista artista colombiano ha logrado llevar 19 canciones a la lista Billboard Hot Latin Songs. Su participación en “Chantaje” de Shakira pasó 11 semanas consecutivas en la cima de la lista, mientras su sencillo actual “El préstamo” se sostiene en el No. 15. Maluma también ha logrado siete No. 1 en Latin Airplay y su segundo álbum, Pretty boy dirty boy debutó en el No. 1 en la lista Top Latin Albums.

La estrella del reggaetón Nicky Jam ya ostenta 13 Premios Billboard de la Música Latina y es cinco veces finalista este año. Su éxito actual “X” con el colombiano J. Balvin se convirtió en sensación mundial, llegando a la cima de los videos virales de YouTube alrededor del mundo. Programada para el verano de 2018, el cantante y escritor de la música latina urbana es la estrella de la próxima serie biográfica de Telemundo “Nicky Jam: El Ganador” basada en su vida y su inspirador regreso de la prisión, la depresión, las drogas y el alcohol.

Diez veces finalista este año, el fenómeno de la música latina, Ozuna, ha revolucionado los estándares de la industria y ha superado los récords durante su corta carrera musical. En medio de su gira “Odisea World Tour 2018” que agotó sus ventas, su álbum inaugural Odisea ha permanecido en la cima de la lista Billboard Top Latin Albums durante 30 semanas consecutivas, lo que lo convirtió en el álbum debut de mayor éxito en toda la historia. El álbum ocupa actualmente el No. 51 en la lista Billboard 200 después de 30 semanas. Se ha convertido en el título latino más largo desde Destiny de Gloria Estefan en 1996. Ozuna ha ubicado 29 canciones en la lista Billboard Hot Latin Songs y tiene tres canciones en el top 10.

La joven cantante mexicana del pop, Sofía Reyes, lanzó recientemente “1, 2, 3” presentando a Jason Derulo & De La Guetto, el cual en su primera semana llegó a Global Viral número 6 en Spotify. El video también ha recibido comentarios positivos y ya ostenta más de 19 millones de vistas. Su anterior sencillo, “Sólo yo”, llegó a la cima de la lista Billboard Latin Pop Airplay y su álbum debut, Louder!, debutó entre el top 10 de la lista Latin Pop Albums. Actualmente forma parte de los artistas que unieron sus fuerzas para lanzar el tema “Vamos por la estrella”, con el objetivo de apoyar a la Selección Mexicana y unir al público para el Mundial de Rusia 2018.

Los Premios Billboard 2018 se transmitirán en vivo el jueves 26 de abril a las 8pm/7c en Telemundo.