Kim Kardashian se roba las miradas en el GP de Mónaco tras ir a apoyar a Lewis Hamilton

La pareja debe estar siempre pendiente de apoyarse entre sí y un ejemplo de ello se divisó este sábado en el Gran Premio de Mónaco, donde Kim Kardashian asistió para mostrar el apoyo hacia su novio, el piloto Lewis Hamilton.

Esta competición significó la primera vez que esta pareja sale públicamente después de haber confirmado su relación a través de las redes sociales, y las miradas estuvieron enfocadas en los movimientos de Kardashian, incluso más de lo que pudiera hacer Hamilton en la pista.

Kim Kardashian, sencilla, pero deslumbrante

La socialité estadounidense puede vestirse lo más casual posible y más, ante una tarde deportiva. Sin embargo, no deja de impactar en ningún momento.

Es así como Kim Kardashian se volvió tendencia en Instagram y X gracias al flamante atuendo que portó para la ocasión: unos jeans acampanados y un body en color negro con transparencias y encaje que se ajustó a su figura.

Kim llegó en compañía de su hermana Khloe y se mostró muy al pendiente de lo que estaba ocurriendo en la competición. De hecho, en una de las imágenes se aprecia a Kardashian con unos audífonos y unas gafas, concentrada en lo que estaba sucediendo en la acción.

Kim Kardashian estaba bien pendiente de la actuación de Lewis Hamilton. Crédito: AP | AP

¿Kim Kardashian le trajo suerte a Lewis Hamilton?

En esta carrera, el piloto británico quedó tercero por detrás de Kimi Antonelli (ganador) y Max Verstappen. No obstante, manifestó que tuvo un desperfecto al final con su automóvil que el equipo de Ferrari debe revisar a fondo para poder pelear por el liderato absoluto en la próxima pole.

“Está todo muy apretado, me encanta ver cómo de cerca estamos los unos de los otros”, destacó Hamilton, quien también aprovechó para felicitar a Antonelli por haber ganado la primera pole en Mónaco, la cual Lewis considera que “siempre es especial”.

Lo cierto es que la presencia de Kardashian en estas carreras puede verse más a menudo por su romance con el siete veces ganador del campeonato mundial.

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