Cuando amas a alguien así te sientes controlado por su rabia y no te puedes relajar

“Mi pareja es adicto a la rabia. Vivo con miedo cada día. Las cosas más pequeñas lo hacen explotar. Tengo que andar con cuidado en casa”.

Vivir con una persona adicta a la rabia es como vivir con una bomba de tiempo y es una situación que puede provocar serios problemas de pareja. Nunca sabes cuándo va a explotar y vives con miedo y tensión constantemente. Cuando amas a alguien así te sientes controlado por su rabia y no te puedes relajar porque temes que te agarre fuera de “base”.

Si tu pareja tiene problemas controlando la rabia, adaptas tu comportamiento a las situaciones y dejas de ser tú mismo para no molestar. No me refiero a la rabia normal o saludable pues todos en algún momento la sentimos y la manifestamos. Me refiero a una persona explosiva e incontrolable.

¿Cómo saber si tu pareja es adicta a la rabia?

He aquí algunas señales de alerta:

* Se pone muy rabiosa cuando las cosas pequeñas no salen a su manera y se desquita con las personas a su alrededor.

* Cuando no estás de acuerdo, te grita, usa palabras amenazantes y tiene otros comportamientos exagerados.

* Es muy impaciente y se molesta extremadamente si tiene que esperar.

* Cuando le pides que haga algo simple, se pone a la defensiva y rebelde.

* Cuando intentas hablarle de cómo su comportamiento te afecta, lo interpreta como un ataque y te ataca.

* Físicamente, expresa su rabia al tirar objetos, salirse de la habitación o de la casa, dormir en el sofá, jamaqueándote o golpeándote a ti o a tus hijos.

Tener un potencial problema con la rabia es uno de los defectos fatales mas fáciles de detectar. Nadie se convierte en un adicto a la rabia de la noche a la mañana. Al comienzo de la relación, notarás signos similares a los de la lista anterior.

Recuerda lo siguiente

Jamás ignores las señales de alerta que indiquen que tu pareja tiene un problema con la rabia. Confía en tu instinto y no permitas que te intimide. Si algunas de estas señales le encajan a tu pareja, necesitas tomar acción inmediatamente para confrontar el problema e insistirle en que busque ayuda.

Si muchas de estas señales te acuerdan a tu pareja, estás en una relación muy disfuncional y debes darle un ultimátum de que detenga el comportamiento abusivo inmediatamente o le abandonarás. Indudablemente, estás jugando a la víctima en la relación, necesitan acudir a terapia de pareja y tú debes buscar terapia para ti también.

Si la mayoría de estas señales definen tu relación de pareja, ¡sal de ahí inmediatamente! Aunque tu pareja este dispuesto a buscar ayuda, le va a tomar mucho tiempo sacar su rabia y tú no tienes por qué ser maltratada un día más, ni vivir en una relación que te lleve a la depresión. Cuídate primero y trabaja con un profesional para recuperar tu autoestima y auto respeto

http://www.nancyalvarez.com