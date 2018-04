Maquillaje: ¡Los youtubers que no te puedes perder!

La plataforma de internet se ha convertido en un lugar de referencia donde encontrar consejos de todo tipo

Está bien tener un poco de ayuda para aprender a sacar lo mejor de nosotras mismas.

Hoy en día tenemos al mejor maestro, que nos brinda la oportunidad de aprender de los mejores.

¡Qué sería de nosotras sin YouTube! Ahí encontramos infinidad de tutoriales de maquillaje y peluquería, consejos de belleza, recomendaciones de productos y muchos consejos más.

¡Estos es una selección para este fin de semana festivo!

Isasaweis

Isasaweis es una de las vloggers de belleza más veteranas y con más seguidores. No hablamos de maquillaje, sino que en su canal, hay muchos más contenidos relacionados con la belleza y el estilo de vida. Los videos están divididos en diferentes categorías: looks, belleza, peinados y cocina y nutrición, con contenido de lo más diversos, como guías de maquillaje paso a paso, peinados, consejos de moda, análisis de productos, recetas, literatura, viajes o reflexiones personales. Se trata de un canal muy recomendable que es imprescindible visitar si no lo conoces, y también puedes entrar en su página web.

Reishe

Otro canal de YouTube indispensable de maquillaje. Te ofrece tutoriales paso a paso muy sencillos de seguir sobre maquillaje, peinados, uñas, cómo ponerse en forma, comentarios y recomendaciones de productos, moda o decoración, entre otros temas. Además, si estás buscando tutoriales de maquillaje para fiestas y eventos especiales, también puedes aprender cómo ejecutarlos paso a paso.

Aishawari

Otra de las canales de belleza de referencia es Aishawari. Además de looks y consejos de maquillaje, vídeos de moda, cabello y uñas, lances, reseñas o recetas. Ya ha sido mamá, de manera que también tiene contenido con consejos para madres primerizas o productos para bebés.

BylauMK

El canal de BylauMK tampoco puede faltar en tu lista de youtubers de referencia. Destaca por ofrecer una fácil ejecución en todo tipo de looks, como maquillaje de novia, looks inspirados en famosas, looks de fiesta o looks para distintos eventos y fechas señaladas (Nochevieja, San Valentín, fin de semana, etc. ) Tampoco te pierdas los lances ni los productos terminados.

Maquillaje de porcelana

Maquillaje de porcelana es otra opción de belleza que te ayuda a saber cómo maquillarte paso a paso. En su canal hay videos con looks, peinados, moda, cosmética, outfits, productos recomendados y desaconsejados, así como contenidos de decoración, viajes y estilo de vida. Destaca por los looks de maquillaje temáticos y de disfraces, así como los trucos para conseguir una piel luminosa y potenciar la mirada