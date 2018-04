3 técnicas previas para excitar a un hombre en la cama

Lo que a la mayoría de las chicas no les gusta, simplemente a ellos les fascinan

Todas las parejas pasan por un proceso de transformación a medida que transcurre el tiempo. Puede ser que la llama de la pasión se encuentre totalmente encendida desde un inicio o bien, que esta vaya tomando forma conforme transcurren los días y se tiene mayor confianza.

Hay mujeres a las que les gusta tomar la iniciativa y tener el control de la situación; sin embargo, a muchas otras no, aunque a sus parejas no les desagradaría que ellas tomaran las riendas de vez en cuando, y muchas veces no lo hacen porque no saben cómo actuar.

En seguida te dejamos algunas interesantes técnicas recomendadas por expertos en el tema con las cuales, previo a un encuentro sexual, las mujeres pueden complacer y excitar a sus parejas al máximo.

Roce en forma de S

Contrario a las mujeres, a los hombres les gustan las caricias fuertes, llenas de pasión. Así que debes hacerlas con mayor intensidad, incluso hasta un tanto exageradas. Un consejo que da Ian Kener, terapeuta sexual e investigador, lo ideal es iniciar con caricias suaves, desliza tus uñas sobre su piel, preferiblemente en círculos, lo cual estimula aún más las terminaciones nerviosas, y luego en forma de “S”, en todo el cuerpo.

Apretar con firmeza

Este consejo es para hacerles caricias con firmeza al pene de tu pareja. La mayoría de las chicas pueden pensar que debe ser tratado con delicadeza, pero a ellos les gusta que lo hagan de forma ruda.

Muéstrate más agresiva

Quizá no te llame la atención echar mano de ciertos utensilios o juguetes sexuales; sin embargo, está comprobado que cuando aumentan los niveles de excitación, las personas son más receptivas al dolor. Así que se sugieren pequeñas mordidas en el cuello, besos y caricias para ir aumentando la intensidad.