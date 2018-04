El vestuario de Galilea Montijo en Pequeños Gigantes desató una lluvia de burlas

La tachan de "chavorruca"

Una vez más el vestuario de Galilea Montijo en la gala de Pequeños Gigantes USA ha dado mucho de qué hablar. Este domingo la conductora de 44 años salió al foro de Univision con un vestido con encaje y unas botas arriba de la rodilla moradas, que nada gustó a sus seguidores.

Para muchos fans del show la tapatía está desperdiciada con este tipo de atuendos e intenta pasar por más joven de lo que en realidad es.

“Chavorruca detected Se quiere ver como de XVañera pero ya no le queda, los años no pasan en balde”, “Está horrible ya está vieja para andar con esas payasadas”, “Sorry aparte que no es vestimenta para un show de niños esta fatal mas naca no se puede ver”, escribieron los más punzantes.

Otros no se metieron con su edad, pero lamentaron la elección de Galilea Montijo a la hora de vestir.

“Pienso que ese vestido no es apropiado para un show para niños”, “No cabe duda que el dinero no quita lo naco solo resalta mas su mal gusto”, “Ella Es Bonita pero esa ropa no la vi apropiada para un programa familiar y especialmente de niños”, escribieron otros en la cuenta de Instagram de Univision.

Al final el vestuario de Galilea pasó a segundo plano en el show que despidió este domingo al escuadrón de “Los Dinamitas”.