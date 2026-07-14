El live action de “Moana” podría perder al menos $100 millones de dólares en taquilla

El live action de “Moana” enfrenta la posibilidad de una pérdida millonaria en taquilla tras su decepcionante estreno en cines. Disney decidió continuar con su tendencia de realizar versiones de sus películas animadas con actores reales. Aunque algunas han sido exitosas, otras han fracasado en taquilla.

“Moana”, protagonizada por Catherine Laga’aia como Moana y Dwayne “La Roca” Johnson como Maui, se estrenó en cines el pasado 9 de julio. La versión de acción real del musical animado de 2016 tuvo un decepcionante debut en taquilla, recaudando solo $43 millones de dólares en Norteamérica y $95 millones a nivel mundial. Esto implica una pérdida millonaria para una película que costó $250 millones de dólares producir y aproximadamente $120 millones más promocionar.

De acuerdo con Variety, “Moana” necesitará al menos $600 millones de dólares para recuperar la inversión. La mitad de esa cifra pertenece a los dueños de los cines. Comparado con “Blancanieves”, que tuvo un desempeño similar en taquilla que “Moana” y que recaudó $205 millones de dólares a nivel mundial frente a un presupuesto de 250 millones, “Moana” podría perder más de 100 millones de dólares en cines.

Disney, que ha sido pionero en las versiones de acción real de películas animadas, ha tenido películas de este tipo con buen desempeño en taquilla, como fue el caso de “Lilo & Stitch” de 2024, que recaudó $1.038 millones de dólares a nivel mundial. También ha tenido fracasos duros como el de “Blancanieves”.

El analista Jeff Bock de Exhibitor Relations dijo a Variety que la gente percibió a “Moana” como una copia de la versión animada.

“La estrategia de Disney depende de si el público percibe el remake como un evento o una simple copia. En este caso, fue lo segundo. La gente quería ‘Moana 3’, no un remake de la original”, dijo.

Además, existe la posibilidad de que el momento de estreno de “Moana” no fuese el más conveniente, ya que hay competencia fuerte con otras películas de clasificación PG (Parental Guidance Suggested) como “Toy Story 5” y “Minions & Monsters”.

La versión animada de “Moana”, de 2016, es una de las películas más vistas de Disney + y su secuela, que se armó a partir de una serie para streaming que estaba prevista, superó los $1.000 millones de dólares.

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