Trump hace el ridículo y vuelve a mostrar su ignorancia

Si algo ha caracterizado al presidente Donald Trump es su falta de conocimiento sobre distintos sectores de la política nacional, sin embargo en temas migratorios, donde ha sido extremadamente recio, se esperaría que tuviera mayor dominio.

En medio de un agitado fin de semana de Pascuas el presidente Donald Trump tuiteó acerca de una “caravana ” de refugiados que se dirige desde México a los EEUU, tachando a Mexico como cómplice de la inmigración ilegal que llega a Estados Unidos.

De igual forma el presidente siguió con un comentario sin sentido que dejó a muchos cuestionando si realmente el magnate tiene algún vago conocimiento sobre DACA, el programa que protege a cerca de 700,000 jóvenes indocumentados de la deportación y el cual eliminó él mismo canceló el año pasado.

Mostrando su total ignorancia política y en busca anotarse unos puntos con la base de su partido Trump lanzó una joya en Twitter que lo tiene hoy en el centro de todas las burlas.

“Estos grandes flujos de personas están tratando de aprovecharse DACA. ¡Quieren participar en el acto! “

These big flows of people are all trying to take advantage of DACA. They want in on the act!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2018