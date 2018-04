Cómo bajar un video de YouTube a tu teléfono celular

Existen múltiples herramientas en la Web, en Android o en el iPhone para descargar videos

Ver un video en YouTube es algo genial, si disponemos de conexión WiFi. Los videos consumen una gran cantidad de datos, lo que se traduce, obviamente, en unos cuantos pesos a pagar en la siguiente factura.

Quienes quieran ver cientos de veces en forma offline, sin pensar con el bolsillo, deberán buscar una aplicación externa. Cómo bajar un video desde YouTube al celular.

De Google

Pensada para Android Go, una versión más más modesta de Android, la aplicación YouTube Go (solo Android) fue creada por Google y te permite, al querer ver un video, decidir si lo quieres bajar o no. El video queda dentro de la aplicación, que puede convivir con la tradicional.

La versión paga de YouTube, llamada YouTube Red, brinda la posibilidad, entre otras, de evitar la publicidad y de bajar videos para verlos posteriormente en forma offline (para Android o para iOS).

SnapTube (Android)

Es una de las apps más populares para la tarea encomendada. Es que no solo captura videos de YouTube, sino también de casi todos los sitios que tengan videos: Facebook, Instagram, Vimeo, etc. Se baja directamente desde su sitio web.

Una vez instalada, ya es posible buscar videos de YouTube desde su propia interfaz. A la derecha aparecerá una flecha para poder descargar los archivos. Es posible elegir si se desea bajar el audio o todo el video; ambos con distintas calidades. Luego se puede acceder a los mismos desde la sección de descargas.

TubeMate (Android)

Otra opción por afuera de Google Play. Desde su página oficial es posible bajar e instalar esta aplicación, que insertará un botón verde a la versión web de YouTube.

Al elegir un video, hay que oprimir el botón verde y aparecerán opciones para elegir la calidad con la que se guardará. La regla es simple: a mayor calidad, mayor tamaño ocupará el archivo y más tiempo tardará en descargar.

Videoder (Android)

Tampoco está en Google Play. Herramienta para guardar audio y video, aunque con un manejo de archivos un tanto incómodo. Se puede conseguir en su página web y permite bajar archivos de varios sitios de videos.

Workflow (iPhone)

Si, con nombre de una app empresarial esta herramienta permite bajar los videos de YouTube. Tiene su explicación: hay que seguir un procedimiento, o flujo de trabajo. Es necesario utilizar el navegador Safari y posteriormente entrar a YouTube para poder bajar los audios o videos.

Se la puede bajar desde la tienda de Apple.

Tube2Gram y Keepvid (Web)

Tanto Tube2Gram como Keepvid son páginas Web donde es posible bajarse los videos de YouTube. No hay que instalar nada. Solo hay que copiar el enlace del video en cuestión, seleccionar la calidad con la que se lo quiere descargar y comenzar con el proceso. Se puede descargar en versiones para Twitter, Instagram o en distintos formatos de archivo.