Jay Z revela lo “más hermoso” que le ha dicho su hija Blue Ivy

El rapero dijo que disfruta los momentos que vive junto a toda su familia

A pesar de gozar de gran éxito en el terreno musical, lo que más satisfacción le da al rapero estadounidense, Jay Z es su familia, compuesta por su esposa, Beyoncé y sus tres hijos. Y no repara en confesar uno de los momentos más increíbles que ha vivido con su primogénita, Blue Ivy.

Durante su participación en el programa “My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman”, que se transmite en Netflix, el cantante contó una anécdota que vivió con la pequeña, que lo dejó impresionado. Incluso lo calificó como “lo más hermoso” que le ha dicho.

“Mi hija y yo hablábamos. Le dije que se subiera al automóvil el otro día, porque estaba haciendo mil preguntas y teníamos que irnos a la escuela“, hasta ahí todo iba bien, o al menos eso pensó el intérprete de Empire State Of Mind.

“Entré en el auto y me enfrenté a esto: mientras manejo, solo escucho una vocecita que me dice ‘Papá’. Me di la vuelta para verla“, prosiguió con su relato el ganador de 21 premios Grammy.

“Y me dijo: ‘No me gustó la manera en que me dijiste que me subiera al auto’“, recordó el cantante de 47 años ante David Letterman, que lo escuchaba con atención. “¡Tiene 6 años! Hirió mis sentimientos…Y yo solo dije ‘Eso es lo más hermoso que me has dicho’”, confesó el rapero.

Admitió que sí le alzó el tono de voz cuando le pidió a la pequeña que se subiera al auto.

El músico asegura estar orgulloso del carácter que demuestra su hija para defenderse.

El rapero y Beyoncé se casaron en el 2008 y tienen tres hijos: Blue Ivy y los mellizos Rumi y Sir, que nacieron en diciembre del 2017.

Mira aquí el video: