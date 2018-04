NY tiene menos deportaciones gracias a ayudas legales a inmigrantes

Un informe de la Universidad de Syracuse revela que el 74% de casos peleados en las cortes tuvieron ayuda legal y sólo el 28% recibió orden de deportación, gracias a defensa gratuita

En el 2014 el colombiano Édgar Rodríguez se enteró que tenía una orden de deportación en su contra, y aunque lo primero que pensó era que no tendría opción y sería enviado de regreso a su país, tras compartir su caso, recibió ayuda de una organización sin fines de lucro. Hoy está esperando su residencia permanente y asegura que el abogado gratuito que le asignaron para pelear su caso le cambió la vida y evitó que lo sacaran del país.

Y es que según un informe elaborado por el proyecto The school’s Transactional Records Access Clearninghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, casos como el del colombiano ubican a Nueva York como el estado a nivel nacional donde un mayor número de inmigrantes cuentan con abogados que los defiendan en las cortes de inmigración, algo que redunda en menos deportaciones. La gran mayoría de esas defensas son producto de programas subsidiados con fondos de la Ciudad y el Estado que han hecho amplias inversiones para ayudar a los inmigrantes.

El reporte revela que de los 340,962 casos que entre el 2002 y el 2018 han estado en los tribunales de Inmigración de Nueva York, el 74% tuvo ayuda legal y el 28% recibió orden de deportación. Un total de 91,680 logró un alivio migratorio, 91,041 continúan en proceso y 91,224 recibió orden de remoción.

“Cuando supe que me iban a deportar pensé que era el fin y que tendría que separarme de mi mujer y mis hijos, más porque yo no tengo dinero para pagar una defensa, pero los abogados de la Ciudad me apoyaron y me salvaron”, comentó Rodríguez, quien en un momento pensó sumarse al grupo de 11,463 inmigrantes que aceptaron irse de manera voluntaria.

Susan Long, codirectora de TRAC, confirmó que el que Nueva York tenga la tasa más baja de órdenes de deportación es un resultado de la ayuda legal que reciben los inmigrantes.

“Es muy difícil tener éxito en la corte sin representación, pues la ley es muy complicada y muy difícil de representarse a uno mismo”, comentó la experta, sobre los datos del reporte donde se ve que en otros estados como Texas, las cosas son muy diferentes. Allí, de 574,000 inmigrantes que pasaron por las cortes de Inmigración en el mismo período, 379,848, es decir más del 60%, fueron deportados.

Betsy Plum, vicepresidenta de Políticas de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), que ayuda a muchos indocumentados en sus casos, aseguró que la inversión en abogados en la Gran Manzana ha sido vital para mantener unidas a las familias.

“Los datos de TRAC demuestran inequívocamente la correlación directa entre representación legal en casos de deportación y resultados favorables”, dijo la activista. “Las inversiones de la Ciudad de Nueva York en servicios legales de inmigración han sido invaluables para ayudar a asegurar que más neoyorquinos tengan los abogados que necesitan para navegar el complejo sistema judicial de inmigración”.

A pesar de elogiar el apoyo de la Ciudad, Plum hizo un llamado a la Administración local y al Concejo para que asignen más recursos para abogados gratis.

“A medida que la Ciudad de Nueva York entra en la temporada presupuestaria local, lucharemos para mantener y expandir los recursos disponibles para los proveedores de servicios legales que a menudo son la primera y la última defensa contra la deportación para las comunidades de inmigrantes”, agregó la defensora.

Defensa contra la Administración Trump

Asimismo Redmond Haskins, de Legal Aid Society, manifestó que el derecho a tener asesoría legal que tienen los inmigrantes neoyorquinos es una herramienta fundamental para luchar contra la deportación.

“Programas como NYIFUP y similares luchan contra la red de deportaciones promovida por el presidente Trump y mantiene las familias unidas”, comentó el activista. “Estamos listos para trabajar con el Concejo de la Ciudad y otros socios en el gobierno para cultivar estos servicios y para garantizar que los neoyorquinos tengan acceso sin restricción a un abogado de inmigración”.

“El Concejo continúa apoyando el programa NYIFUP y su financiamiento municipal, ya que se demostró que ha tenido éxito en proporcionar servicios legales a los inmigrantes en detención migratoria civil que enfrentan la deportación”, indicó un portavoz del Concejo Municipal. “NYIFUP se ha convertido en un modelo nacional para los inmigrantes que enfrentan la deportación y ha llevado a las ciudades de todo el país a seguir nuestros pasos y poner en marcha iniciativas similares”.

Rosemary Boeglin, vocera de la Oficina de Asuntos del Inmigrante de la Administración De Blasio, destacó que gracias a las políticas de apoyo de Nueva York, bajo las amenazas del gobierno federal, quienes enfrentan asuntos migratorios, no están desamparados.

“Las comunidades inmigrantes están bajo el ataque de la Casa Blanca, pero en Nueva York nosotros defendemos a nuestros vecinos. Los servicios legales gratuitos de inmigración están ayudando a mantener unidas a las familias”, dijo la funcionaria, explicando que el año pasado la Ciudad proveyó ayuda legal en 20,000 casos y desde que el Alcalde se posesionó, la Ciudad ha incrementado los servicios legales siete veces.

“El compromiso de la Administración De Blasio y del Concejo Municipal con los neoyorquinos que necesitan apoyo legal está ayudando a inmigrantes, desde solicitantes de asilo hasta soñadores y familias que enfrentan la amenaza de la deportación”, concluyó la vocera de la Alcaldía.

Datos del informe de la Universidad de Syracuse:



340,962 casos estuvieron o están en los tribunales de Inmigración entre 2002 y 2018.

74% de los inmigrantes de NY tuvo ayuda legal.

28% recibió orden de deportación.

91,680 logró un alivio migratorio

91,041 continúan en proceso.

91,224 recibió orden de remoción.

11,463 inmigrantes de NY se acogieron a la figura de salida voluntaria.

20,000 casos de inmigración recibieron ayuda legal gratuita de la Ciudad el año pasado.

7 veces ha aumentado la ayuda de abogados gratis a inmigrantes neoyorquinos desde el 2013.

$16.4 millones es el incremento de fondos de ayuda legal que el Alcalde hizo en el presupuesto preliminar para el 2019.

$31 millones es el total de ayuda anual de la Ciudad para casos de inmigración.

Servicios legales gratuitos en NYC:



ActionNYC. Plan que ofrece acceso gratuito y seguro a servicios legales de inmigración. La red ActionNYC está formada por organizaciones comunitarias y abogados de confianza que ayudan a los habitantes de Nueva York a conocer sus opciones legales y solicitar los beneficios de inmigración a los que optan. Para recibir este servicio gratuito, debe concertar una cita realizando una llamada al 311 y diciendo ‘ActionNYC’ o al 1-800-354-0365, de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m.

NYIFUP (New York Immigrant Family Unity Project). Fundado por el Concejo de la Ciudad de Nueva York, el NYIFUP proporciona representación legal gratuita y de calidad para todos los inmigrantes con escasos recursos que se enfrentan a la deportación, tanto en la ciudad de Nueva York como los neoyorquinos detenidos en cortes de inmigración en Nueva Jersey. El programa NYIFUP es implementado de forma conjunta por tres organizaciones −The Bronx Defenders, The Legal Aid Society, and Brooklyn Defender Services−, las cuales aseguran una representación universal de la inmigración sin importar los ingresos, el historial delictivo o la elegibilidad para la ayuda. Para más información, puede visitar la siguiente página web: https://www.bronxdefenders.org/programs/new-york-immigrant-family-unity-project/

Asociación de Abogados de NYC. El Servicio de Referidos Legales (Legal Referral Service, LRS) de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York proporciona recomendaciones de abogados seleccionados y calificados para una amplia variedad de asuntos legales, incluyendo representación de inmigración. Para hablar sobre sus preguntas legales con un consejero recomendado por un abogado, llame al (212) 626-7373 (inglés) o (212) 626-7374 (español).