Video: Pati Chapoy responde a Atala Sarmiento sobre la razón de su salida de ‘Ventaneando’

La productora del programa de espectáculos nunca supo que es lo que quería Atala Sarmiento para continuar en la emisión

Las versiones de la salida de Atala Sarmiento de “Ventaneando” varian dependiendo de quien está hablando. La tarde del jueves, la quien fuera presentadora del espacio de espectáculos rompió su silencio ante su ausencia en el programa aclarando su situación.

“La única verdadera razón por la cual ya no estoy en el programa obedece estrictamente a una diferencia de contrato“, dijo la periodista en un comunicado desde su cuenta de YouTube.

Sarmiento dice que desde hace 8 meses estuvo intentando negociar su contrato logrando algunos avances pero todo terminó cuando ejecutivos de la televisora se retractaron y querían hacer que ella firmara el contrato tal y como ellos lo estipulaban. Al rechazar la oferta de TV Azteca, Atala tuvo que salir inesperadamente del programa de televisión así como de la empresa.

Tras las declaraciones de Atala, Pati Chapoy y el equipo de “Ventaneando” dieron replica y hasta la desmintieron en ciertos aspectos.

“Ella tomó la decisión de renunciar, renunció con la libertad que tenemos, no nada más en este país sino aquí en Televisión Azteca de decidir si queremos seguir trabajando aquí o irnos”, explicó Chapoy.

En el video, Sarmiento dice que estuvo platicando con Pati por su contrato, pero esta dice que no fue así y nunca supo que era lo que pedía para poder firmar.

“Ella fue la que tomó la decisión de irse. Sí les quiero hacer un comentario, durante estos ocho meses que ella no quiso firmar el contrato, nunca se acercó a mí, nunca se sentó para decirme ‘qué quiero’, ‘qué necesito’, ‘qué me hace falta’. Efectivamente cuando yo regreso del viaje, ella se acercó a mí y me dijo: ‘No sé de dónde salió el chisme de que yo fui a Televisa’ y mi contestación fue: ‘Atala, yo tampoco, pero sí te quiero decir que eso no nos favorece a nadie. Lo que sí te tengo que decir es que hace 8 meses que no firmas un contrato y lo tienes que firmar. No puedes trabajar en esta empresa sin contrato”, agregó Pati.

Por su parte, Daniel Bisogno le recalcó a Atala que fuera agradecida con Pati ya que ella le dio trabajo cuando pasaba por un momento personal traumático.

“Es muy importante decir que lo más difícil en la vida es ser jefe y tenemos a la mejor jefa del mundo… y en los momentos más difíciles que hemos tenido todos, incluidos los de Atala que fueron tremendamente difíciles… se le rescató del infierno que estaba viviendo en Houston y se le trajo a trabajar aquí, entonces es importante decir con quién estamos y de dónde venimos porque es muy fácil decir ‘agradezco’ pero es muy difícil demostrarlo. Hay que ser agradecido en la vida“, dijo el conductor.