Uulala, una iniciativa blockchain para la comunidad latina

Oscar García está lanzando una aplicación para pagos y cobros con una tecnología que ayuda a reducir costos y acelerar operaciones

Ser pobre no es barato. Eso lo sabe Oscar García desde que era niño y acompañaba a su madre, jornalera en el campo primero y trabajadora en una fábrica después, a recoger el cheque de su salario. García recuerda las filas para obtener ese papel y luego cómo parte de ese dinero se iba en canjear el cheque o comisiones en otras operaciones.

“Yo no sabía por qué mi mamá no podía comprar pan dulce”, explica García en una conversación telefónica con este diario.

Con el tiempo, García se dio cuenta que ese dinero que su madre y personas como ella abonaban para hacerse con su salario y las comisiones que pagaban por cualquier servicio financiero, suponían muchos beneficios para mucha gente.

Oscar García lleva tiempo en el sector de los servicios financieros y para los mercados latinos y hace años participó, según cuenta en la entrevista, en un producto para comerciantes en el que participó con Héctor Barreto, quien fue responsable del Small Business Administration (SBA) bajo la presidencia de George Bush.

Aquel proyecto, Lucrazon, no fructificó por problemas con el dueño y él dejó la empresa pero le terminó de convencer del potencial económico del mercado latino donde hay muchas personas que no usan la banca, hacen muchas transacciones en metálico y no fluye tanto el crédito.

Ahora, este emprendedor ha puesto en marcha otro proyecto que llegará al público en las próximas semanas y que se llama Uulala. Se trata de una aplicación que utiliza la tecnología blockchain para crear una red de cobros y pagos seguros por una fracción del costo que tienen estas operaciones en bancos tradicionales o los servicios financieros no tradicionales que usan quienes no tienen servicios bancarios y pagan aún más por las transacciones con su propio dinero.

Blockchain permite que los movimientos de dinero sean seguros, fáciles y transparentes para hacer seguimiento porque dejan una huella digital. Es la tecnología que se ha popularizado por estar detrás de monedas virtuales como Bitcoin pero es mucho más que eso. Es una tecnología que se está estudiando para facilitar muchas más aplicaciones porque está diseñada para ser segura, contener información que no se puede alterar y que puede ser descentralizada.

No solamente es un gran archivo que puede proteger identidades sino también es una herramienta para informes médicos, seguimientos de casos e informes, investigación científica o forense y por supuesto transacciones financieras.

Esta empresa de Fintech (finanzas y tecnología) latina permite no solo el envío de remesas, el pago de facturas como la del teléfono y las comprar online sino que también abre la posibilidad de contratar servicios como seguros de vida y crear una historia crediticia imposible para quienes no tienen relaciones con los bancos. Con ello se puede abrir la puerta a microcréditos que cambian la vida de muchas personas e incluso sustituir las ATM con transacciones entre usuarios.

García explica que al eliminar intermediarios con esta tecnología se rebajan los costos de operaciones y por ello resultan asequibles. “Construimos Uulala para eliminar tarifas financieras”, explica.

“No somos bancos pero trabajamos con bancos para ofrecer productos, no eliminamos el sistema tradicional sino que usamos una tecnología que puede mover la información más rápido de una forma descentralizada y con un costo más barato”, aclara.

García empezó a trabajar en esta aplicación hace año y medio y la mayor parte de las operaciones están entre México y California.

Para esta aventura empresarial ha conseguido captar ocho millones de dólares de inversionistas y la plataforma se abrirá a los consumidores en mayo. Espera que esta plataforma esté también al alcance de empresarios que quieran pagar a través de ella a sus empleados.

El objetivo que este emprendedor y su equipo, en buena medida latino, es que Uulala ayudará a crear un impacto social y financiero entre los latinos que se mantienen al margen de la banca pero que de esta manera podrán participar en transacciones financiera seguras, construir crédito y mandar remesas teniendo una vida financiera totalmente integrada y a una fracción del costo que pagaba su madre.