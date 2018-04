Este el mes de hacerte la prueba, no te quedes callado(a)

Tener sexo consentido y bueno es divertido. Lo que puede hacerlo aún mejor, es saber que el sexo que estás teniendo es el más seguro posible. Abril es el mes de “Hazte la Prueba” o GYT (Get Yourself Tested), y Planned Parenthood of New York City (PPNYC, por sus siglas en inglés) recomienda que tomes control de tu salud y te hagas la prueba de enfermedades de transmisión sexual (ETS). Todos nos merecemos una vida sexual saludable y placentera, lo que incluye sentirnos seguros acerca de nuestra salud en cuanto a las ETS .

En este momento en la ciudad de Nueva York, las tasas de clamidia, gonorrea y sífilis están en su punto más alto en más de 30 años y son algunas de las tasas más altas en la nación. Según el Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York, de 2015 a 2016, la tasa de sífilis en la ciudad de Nueva York aumento en un 27 por ciento. Durante ese mismo período, la tasa de gonorrea aumentó 13 por ciento y la tasa de clamidia en un 6 por ciento. Los jóvenes menores de 25 años representan la mitad de todas las tasas de ETS y las comunidades con barreras estructurales para acceder atención de salud, que incluyen hombres homosexuales y bisexuales, las mujeres negras y las personas transgénero, se ven afectadas por el VIH desproporcionadamente.

Para combatir las crecientes tasas de infecciones, cada año, los centros de salud de PPNYC brindan a los neoyorquinos casi 7,500 pruebas de Papanicolaou; 105,000 pruebas de ETS y tratamiento y 32,000 pruebas de VIH; y casi 14,000 servicios proporcionados por el Proyecto Street Beat (nuestro servicio médico móvil) a través de unidades médicas móviles y en sus oficinas.

PPNYC alienta a las personas a aprender sobre las ETS y hacerse la prueba durante el mes de abril. Las ETS, que incluyen clamidia, verrugas genitales, gonorrea, herpes, sífilis y más, son tratables, por lo que es tan importante conocer tu estatus. La única forma de saber si tienes una ETS es haciéndote la prueba, ya que muchas de la infecciones no muestran síntomas. Por ejemplo, del 70 al 95 por ciento de las mujeres y el 90 por ciento de los hombres con clamidia no tienen síntomas. Muchos no saben que a pesar de no tener síntomas, algunas veces las ETS aun se pueden transmitir a las parejas.

La desinformación sobre hacerse la prueba tiene mucho que ver con el estigma asociado con las ETS. El acto de hablar sobre hacerse la prueba y difundir el conocimiento activamente rompe estos estigmas sobre el tratamiento. Se parte del esfuerzo para detener el estigma durante el mes de Hazte La Prueba al unirte a la campaña y alentar a tus seres queridos a hacerse la prueba en PPNYC.

Hablar con tu pareja sobre hacerte la prueba es increíblemente saludable. La conversación puede ser difícil, pero Planned Parenthood ha creado videos que pueden servir de guía sobre como tener esa conversación.

¡Puedes llamar al 212-965-7000 o ir a http://www.ppnyc.org para hacer una cita!

Estamos aquí para ayudarte a mantenerte seguro(a) y saludable sin importar quién eres o cómo tienes relaciones sexuales y estamos orgullosos de ser parte del esfuerzo de Hazte La Prueba. Ofrecemos muchos recursos que incluyen opciones para la prevención de las ETS, pruebas y tratamiento y también educación e información para ayudarte a tomar control de tu salud sexual.

Cuando nos hacemos la prueba, estamos tomando control de nuestros cuerpos y nuestra salud. Una vida sexual empoderada es una vida sexualmente saludable.

-Louise Marchena es la Directora de Programas Para Jóvenes en Planned Parenthood of NYC (www.ppnyc.org).