Más de 700 cursos presenciales y online de verano en Queens College

Los estudiantes gozan de beneficios como estacionamiento gratuito y vivienda de bajo costo dentro del campus y servicio de buses durante las sesiones

Jennifer Fernández se graduará en junio próximo y su sueño es retomar las riendas de su negocio “Angel Avenue” y crear una organización que ayude a los nuevos inmigrantes a establecerse. Ella quiere ser una emprendedora social.

Actualmente cursa las últimas materias de Economía con un major en textiles en Queens College; su inspiración viene de su madre, Altagracia Fernández, oriunda de República Dominicana, quien realizaba labores de costura y le enseñó cómo diseñar y hacer sus propios arreglos. La joven asegura que las sesiones de verano impartidas por la institución la ayudaron a terminar con prontitud.

Al revisar sus transcripciones constató que en el verano de 2012 estudió Pensamiento crítico en negocios; en 2013 tomó dos clases de Comunicación oral en el centro de trabajo e Introducción a la Microeconomía. “Este verano llevaré Química, porque realmente no me siento muy segura (ríe) y prefiero hacerlo durante esa sesión porque me puedo concentrar mejor”, dijo.

Así como Jennifer, muchos estudiantes ven en el verano una oportunidad para avanzar en sus estudios. Algunos aspectos son críticos como el costo, el estacionamiento y la vivienda, por ello Queens College ha diseñado al menos cuatro sesiones –de cuatro, seis y diez semanas– con beneficios y prestaciones.

Las sesiones durante los meses de verano proveen la oportunidad de ganar un total de 15 créditos. Cualquier persona, ya sea estudiante de Queens College o del sistema CUNY que buscan completar de forma acelerada su formación pueden escoger entre 700 cursos presenciales y también en línea.

“La Sesión de Verano en Queens College ofrece a los estudiantes a bajo costo la oportunidad de combinar avance académico con suficiente tiempo para disfrutar la temporada. Los estudiantes pueden beneficiarse de una Sesión de Verano “trifecta”’, dijo el presidente de la institución, Félix Matos Rodríguez.

“Los estudiantes pueden tomar cursos de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) más desafiantes que los que toman como parte de los semestres en curso, los cuales estudiantes de pre-medicina o aquellos que toman dos majors encontrarán de gran ayuda, completando más rápidamente sus grados o alcanzar los requisitos para el programa Excelsior Scholarship”, añadió.

Entre los cursos figuran desde fundamentos y teoría de Contabilidad, fundamentos de Matemáticas y Álgebra elemental, Redacción académica, Antropología cultural, Introducción a la Evolución Humana, Dibujo, Pintura, Fotografía, Cerámica, Química, Finanzas corporativas, entre muchos otros.

La sesión de 10 semanas en el campo STEM incluye hasta 15 cursos de biología, química y matemáticas que van desde el nivel introductorio hasta el avanzado. También se ofrecen dos cursos de escritura durante esta sesión.

Asimismo, quienes están inscritos en el 4 Program y el New York State Excelsior Scholarship Program y necesitan mantener 30 créditos por año como mínimo para permanecer en el programa pueden usar la sesión de verano como una oportunidad que les ayuda a ganar los créditos requeridos.

Según la entidad, el proceso acelerado para completar el grado facilita a los estudiantes graduarse antes del tiempo y con menos deuda. Añade que nueve de cada diez alumnos de Queens College que se gradúan en cuatro años lo hacen sin deuda.

Los estudiantes de Queens College pueden inscribirse por medio de CUNYfirst; los estudiantes de otros campos de CUNY deben obtener un permiso electrónico para luego poder registrarse.

Estudiantes de fuera del sistema CUNY, colegios privados y estudiantes de high school con diploma pueden aplicar por medio de las aplicaciones denominadas Undergraduate Visiting Student Application y Graduate Visiting Student Application. Lo mismo aplica para personas que no estén matriculadas en otra institución de educación superior que deseen tomar cursos no matriculados deben completar la solicitud sin título.

Como parte del programa College Now, los estudiantes de high school también pueden tomar ventaja de oportunidades gratuitas de desarrollo académico en el Summer Institute for the Humanities y Social Sciences y el Queens College Summer Science Program, cuyos objetivos son exponer a los estudiantes a temas relevantes en los campos científicos más importantes.

Los beneficios

Por primera vez, Queens College ofrece a todos los estudiantes inscritos para las sesiones de verano estacionamiento gratuito, servicio de buses y vivienda de bajo costo ($240 por semana) en la residencia estudiantil Summit Apartments. El bus (shuttle) transporta a los estudiantes desde Jamaica y Flushing. Además pueden usar la piscina olímpica y los campos de tenis.

Sesión del verano 2018 de Queens College

Sesión 1 (4 semanas)

Lunes, 4 de junio a miércoles, 27 de junio (hasta 6 créditos) *

Lunes, 2 de julio a jueves, 26 de julio (hasta 6 créditos) **

Lunes, 2 de julio a lunes, 13 de agosto (hasta 9 créditos)**

Lunes, 4 de junio a lunes, 13 de agosto (hasta 6 créditos) *

*Cierre de inscripción: 4 de Junio

** Cierre de inscripción: 2 de Julio

Información: http://www.qc.cuny.edu/admissions/summersession/Pages/welcome.aspx