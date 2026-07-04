Piden 32 años de cárcel para hispano por niña abusada en Nueva York: fiscalía
Un hispano fue hallado culpable de haber abusado de una niña de 12 años en NY y luego intentar manipularla en la corte
Segundo Pucha Carchi, hombre de 56 años, fue declarado culpable de numerosos cargos por abusar sexualmente repetidamente de una niña y cometer delitos conexos en su intento de encubrir esos crímenes.
Un jurado del condado Westchester (NY) declaró al acusado culpable de conducta sexual contra una menor, soborno y manipulación de testigo y desacato criminal. Se enfrenta a una pena de hasta 32 años de prisión estatal cuando sea sentenciado el 11 de agosto por el juez Robert Prisco. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel del condado.
Según la evidencia, entre diciembre de 2023 y octubre de 2024 Pucha Carchi abusó sexualmente repetidamente de una niña de 12 años, sometiéndola a actos sexuales. Tras su detención, intentó influir en el testimonio de la menor, incluso mediante sobornos, manipulación de testigos y otros medios.
“Los horribles abusos sufridos por esta niña jamás podrán ser borrados por el veredicto de un jurado, por muy contundente que sea. Me enorgullece enormemente que la víctima haya reunido la fortaleza necesaria para testificar contra el señor Pucha Carchi, una fortaleza que ninguna niña de 12 años debería tener que demostrar. Continuaremos apoyando a la víctima y garantizando que reciba todos los recursos necesarios para su recuperación. Me alivia saber que el acusado ahora tendrá que responder por su conducta imperdonable y que el jurado no se dejó engañar por sus intentos de difamar a la víctima durante el juicio“, declaró la fiscal de distrito, Susan Cacace, en un comunicado.
Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.
En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.
La semana pasada Danny St. Louis (45) fue condenado a 15 años de prisión seguidos de 10 de supervisión, después de declararse culpable de violación y explotación sexual con fines comerciales de varias víctimas, incluida una niña de 13 años.
También ese mes un ciudadano salvadoreño fue condenado a 16 años de prisión tras declararse culpable del delito de conducta sexual continuada contra su hija menor de edad en un hogar en Long Island (NY). Además un empleado del Servicio Postal (USPS) fue acusado de violación, conducta sexual inapropiada y otros cargos relacionados, por presuntamente agredir sexualmente a dos menores de 15 años en ocasiones distintas en Long Island (NY).
Igualmente en junio José Sáez Jr., pastor cristiano de Nueva York, fue sentenciado tras declararse culpable de haber abusado de un menor y pedir a varios niños que le enviaran fotos y videos sexualmente explícitos, anunció el Departamento de Justicia (DOJ).
En marzo Carlos Aguilar Reynoso, joven originario de Guatemala, fue acusado de la violación de una niña de cinco años en Long Island (NY). En octubre un padre fue condenado tras un juicio por haber abusado sexualmente de su hija menor de edad repetidamente durante aproximadamente un año en Bay Shore, Long Island (NY).
En marzo de 2025 un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY). También en esa región en julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña.
Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:
Busque ayuda
- Llame al 911,988 o al (800)-942-6906.
- Envíe el mensaje de texto “WELL” a 65173.
- Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org
- Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/www.988lineadevida.orghttps://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o