Calor, lluvia y cierre de calles: histórica celebración Macy’s del 4 de julio con 85,000 fuegos artificiales en Nueva York y NJ

Al cumplirse 250 años de la independencia -y 50 de la tradición pirotécnica de Macy’s-, la celebración del 4 de julio en Nueva York se perfila más espectacular este 2026.

85,000 fuegos artificiales de 30 colores serán lanzados desde seis barcazas, además de incluir un nuevo espectáculo láser desde el puente de Brooklyn. Por todo ello se espera una asistencia mucho mayor de la habitual, lo que implica bloqueo de varias vías desde temprano para autos y peatones, porque además hay un gran desfile naval diurno.

Los cierres de calles afectan las líneas de buses MTA y algunas entradas al Metro. Más información en la página del Departamento de Transporte (DOT); y para los cambios actualizados en las rutas de buses y accesos al Metro consulte MTA.

La alcaldía de Nueva York rifó 100,000 entradas gratuitas en las mejores zonas de observación de los fuegos artificiales nocturnos en Brooklyn Bridge Park (Brooklyn) y Seaport (Bajo Manhattan). El registro para el sorteo público estuvo abierto hasta el 29 de junio. Los ganadores fueron notificados entre el 30 de junio y el 2 de julio. Adicionalmente hay puntos de acceso gratuitos en Manhattan entre 6 p.m. y 9 p.m., para los cuales no se necesitan boletos:

Zona de visualización pública en Manhattan (sin boleto):

-Tramos elevados de la FDR Drive con estos puntos de acceso: Montgomery St. y Madison St.

-Robert Wagner Place (en las rampas de acceso y salida del puente de Brooklyn).

-Broad St y Water St.



Zona de visualización en Manhattan con accesibilidad (ADA):

-NYC Vietnam Veterans Memorial Plaza: entrada por el lado este de Water St, a la altura de Coenties Slip.

-Pier 35: entrada por Cherry St, a la altura de Rutgers Slip.

Puntos de acceso para ver los fuegos artificiales en el río Hudson desde Jersey City: York y Hudson; Grand y Hudson; Essex y Hudson; Washington y Dudley (sector de Paulus Hook); Colgate Clock; Columbus y Hudson; Hudson y Harborside; 2nd y Hudson. Hay zonas de observación accesibles (según la normativa ADA) en 70 Hudson St. (Hudson River Walkway), apuntó ABC News.

Artículos prohibidos: Bebidas alcohólicas o sustancias ilegales; armas, fuegos artificiales, explosivos, bates, porras o punteros láser; bolsos grandes, mochilas, neveras portátiles u otros objetos que obstruyan la visibilidad; bicicletas, patinetas, coches de bebé, sillas, mantas o paraguas; drones o dispositivos aéreos controlados por control remoto; Flipper Zero, Raspberry Pi o herramientas electrónicas similares; mascotas, excepto animales de servicio.

Además, espectadores de todo el país podrán disfrutar en vivo de los “Fuegos Artificiales del 4 de Julio de Macy’s” en Telemundo, NBC y Peacock de 8 a 10:00 p.m. ET/PT, y de 7 a 9:00 p.m. CT/MT.

¿Cómo estará el clima?

Este sábado se perfila principalmente soleado, muy caluroso (sensación térmica de hasta 109F/43C) y húmedo. Además se espera una fuerte tormenta en la tarde (entre 4 y 5 p.m.). Hacia la noche se mantiene la posibilidad de lluvia (entre 7 y 9 p.m. y luego de nuevo a las 11 p.m.), alta humedad y cielo nublado, pero con menos calor (84F/29C).

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.

Espectáculo ampliado: Nueva York y Jersey

Desde 1976 cada 4 de julio Macy’s ofrece un espectáculo gratis icónico de fuegos artificiales en Nueva York. En todos estos años ha tenido diversas ubicaciones, sobre todo en el East River, Hudson River, el Empire State y el Bajo Manhattan, generando a veces polémicas de visualización entre Queens y Nueva Jersey, según la zona escogida.

Este año, por ser un número especial, el espectáculo será triple: se extenderá a la zona baja del East River en el Seaport District de Manhattan (NYC), a la zona baja del río Hudson en colaboración con Jersey City (NJ) y al emblemático Puente de Brooklyn (NYC), “creando una experiencia compartida que conecta a más comunidades que nunca”, adelantó Macy’s en un comunicado.

“Como marca sinónimo de celebración, entretenimiento y cultura, Macy’s une a generaciones de clientes y comunidades a través de momentos importantes y cotidianos”, declaró Sharon Otterman, directora de mercadeo de la cadena de tiendas.

El año pasado, en su edición número 49, los fuegos artificiales de Macy’s regresaron al East River entre Manhattan y Brooklyn, luego de hacerse en 2024 en el Hudson River frente a la costa de Nueva Jersey. El espectáculo de 25 minutos contó con 80,000 fuegos artificiales y atrajo a multitudes en vivo, entre neoyorquinos y turistas, además de televidentes alrededor de EE.UU. y el mundo.