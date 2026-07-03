Katy Perry lidera el lineup de artistas para el Sunny Hill Festival 2026

Luego de una majestuosa boda con el actor británico Callum Turner y de disfrutar una romántica luna de miel por los paisajes de Italia, Dua Lipa colocó su enfoque en la nueva edición del espectáculo patrocinado por ella y su padre, Dukagjin Lipa, el “Sunny Hill Festival”, el cual tendrá un lineup liderado por Katy Perry en este 2026, cantante que viene de liderar el opening del Mundial de Fútbol en Los Angeles.

Este es un evento que se consolidó como el festival más grande en el sudeste de Europa y este año se llevará a cabo desde el 31 de julio hasta el 2 de agosto en la ciudad de Pristina, Kosovo. Este viernes, se dio a conocer la lista de figuras que dirán presente.

Lista de artistas que participarán en la zona de The Satellite

Anite, Us two, Artssassin, Uran B, Halfpint, Sindicato del Baile, Locky, Malix y Naútica.

Lista de artistas que estarán en el The Next Stage

The Milk Snatchers, Asgie Sikur Dielli, Syte, Bana Zahiti, Sancet, Caboo, Rreze, Disco Magic Band, La Fazani, Ereza, Jolle, Hawolf e Ilo.

Lista de artistas que estarán en el C4 Stage

Seth Troxler, Kamelia, Pawsa, Salomé Le Chat, Adam Port & Rampa, Gjin y Tommy Gold.

Katy Perry lidera a los artistas en la zona del Sunny Hill Stage

Katy Perry, Sahati, Lewis Capaldi, Roya, MC Kresha, Martin Garrix, Manifest, Duratha Dora, Auxlua, Esdeekid, Lirical Son, Tyson O´Brien, Lumi B, Bees & Honey, Ledri Vula, Blanco, Buta, Eko y Kim Turnbull.

Evidentemente, en este festival se hará exposición de las diversidades culturales y el buen entendimiento de otros géneros, aunque los tres principales son el pop, el hip-hop y la música electrónica. Recuerda que asistiendo podrás colaborar en los proyectos de la ciudad de Kosovo y disfrutar de grandes figuras exponentes del arte a través de la música.

Miley Cyrus, Calvin Harris, J Balvin, Stormzy, Burna Boy, Bebe Rexha, Peggy Gou y la propia Dua Lipa son algunos de los grandes artistas que han estado en ediciones anteriores de este festival.

Sigue leyendo: