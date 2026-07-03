Mundial 2026: “Dai Dai” se convierte en la canción más escuchada en Spotify

El fenómeno de “Dai Dai” escaló y escaló hasta llegar a la cima del mundo en la plataforma de Spotify, convirtiéndose en la canción más escuchada del momento a nivel global, y Shakira compartió su satisfacción con todos sus seguidores.

La organización de la FIFA no dudó en dejar en manos de la artista colombiana nuevamente la responsabilidad de interpretar el tema oficial del Mundial de Fútbol y, en colaboración con el nigeriano Burna Boy, lograron componer un nuevo himno que evidentemente ha gustado en cada rincón del planeta, obteniendo una notable recepción.

Shakira celebra el número 1 de “Dai Dai”

Mediante su cuenta personal de Instagram, Shakira dio a conocer la satisfactoria noticia de la escala hasta el ranking número 1 del Spotify Global, dejando un carrusel de imágenes encabezado por una íntima con globos con el título de “Dai Dai” y el número 1.

Además, compartió imágenes con Burna Boy, los niños de la fundación de Uganda, los ensayos previo a la presentación en el Opening de la Copa del Mundo y múltiples experiencias en las que ha estado envuelta gracias a este tema, que va mucho más allá de lo profesional para ella.

“Dai Dai alcanzó #1 en la lista global de Spotify, y todavía estoy tratando de procesarlo. Gracias por llevarlo hasta la cima. Agradecida por siempre”, colocó la colombiana como pie del carrusel.

Shakira tocó vidas con “Dai Dai”

Con este himno mundialista, Shakira abarcó más allá de lo profesional y personal, debido a que la inclusión que logró conseguir fue admirable. La colombiana también se presentará en el show del medio tiempo inédito de la final del evento e invitó a muchos bailarines del mundo a participar con ella, incluyendo un gran grupo de niños de la fundación de Uganda, quienes también participaron en el video oficial.

Además, la humanidad de Shakira volvió a quedar en evidencia tras donar todas sus regalías de este tema a los fondos del Global Citizen, el fondo educativo de la FIFA, que recientemente anunció que ayudará a los niños de Venezuela con $500,000 destinados a la educación, principalmente de los que quedaron sin hogar.

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