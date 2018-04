Carmen Salinas “tira la toalla” y dice adiós a la política mexicana

La polémica actriz regresará a lo suyo

La actriz mexicana Carmen Salinas anunció dentro del marco del cuarto foro de “La igualdad de género” en los objetivos de Desarrollo Sostenible, que se retira de la política. En su último evento en la Cámara de Diputados de México, la actriz compartió el pódium con la Lic. Aranzazu Flores, Mtra. Nora García, Dra. Rocío Suárez, Mtra. Verónica Hernández, quienes expusieron sus puntos acerca del tema. En su discurso exhortó.

“No, ya no voy a seguir en la política, yo me voy a ir a hacer mi trabajo a ‘Nosotros los guapos’, y hacer otras cosas que me esperan de trabajo, pero de veras voy a extrañarlos, vienen nuevas generaciones como diputados y les deseo que a todos les vaya muy bien y que todos tomemos la decisión acertada al votar”, aseguró.

Continuó. “La única esperanza de nuestro mundo radica en alcanzar la equidad en las oportunidades y responsabilidades para todos, hombres y mujeres, sin discriminación y sin abusos de poder. Ante los retos que enfrenta nuestra sociedad es fundamental entender que no podemos aspirar a vivir en un país justo si no ofrecemos a niñas y mujeres igualdad en acceso, no sólo a la educación, la salud y el trabajo, sino también la posibilidad de participar en la igualdad de condiciones en la toma de decisiones, relacionadas con el desarrollo político y económico”.