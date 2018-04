Aseguran que Cristiano Ronaldo no ha olvidado a Irina Shayk

La noticia seguramente le caerá de peso a Georgina Rodríguez

El periódico inglés The Sun sorprendió este domingo con una nota en la que aseguran que Cristiano Ronaldo no para de decir a sus amigos que no ha olvidado a la modelo rusa Irina Shayk, quien fuera su pareja durante dos años.

Actualmente el astro portugués del Real Madrid mantiene una estable relación con la modelo española Georgina Rodríguez, madre de su primera hija biológica Alana Martina, sin embargo según esta información seguiría suspirando por Shayk, de quien se separó en 2015 y quien ahora mantiene una relación sentimental con el actor estadounidense Bradley Cooper.

¿Afortunado en el juego, desafortunado en el amor?