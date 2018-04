Hombre engaña a su esposa por años con la misma prostituta y ella toma venganza

Un desquite poco común...

Una mujer que descubrió que su marido por 30 años la engañó por un periodo de cinco con la misma prostituta, tomó venganza y decidió “cobrarle” a su pareja, literalmente, de acuerdo con The Mirror.

La engañada, que tuvo que someterse a una prueba de VIH que afortunadamente resultó negativa, empezó a cobrarle a su marido £40 (aproximadamente, $60 dólares) por cada encuentro sexual.

Pero si lo anterior le parece insólito, la otra parte de la historia podría considerarla increíble.

Según relató la entrevistada al medio británico Sunday Mercury, lo que más le molesta es que haya sido solo con una mujer.

“Si se hubiera acostado con varias, yo lo hubiera aceptado mejor- seguiría siendo devastador, pero, lo hubiera aceptado mejor”, argumentó.

“¿Por qué la misma persona?”, cuestionó la mujer que prefirió no revelar su verdadera identidad.

“El hecho de que fuera la misma persona, eso realmente me molestó”, insistió la esposa.

La fémina, a la que solo identificaron como “Sarah”, dijo que han sido meses de trauma, y que fue, particularmente, frustrante someterse a la prueba del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH).

“La enfermera me miraba y yo decía, ‘no es mi culpa’”, recordó.

“Ella me respondió, ‘yo soy una enfermera, yo no juzgo’. Yo solo repetía, ‘esto no es mi culpa’”.