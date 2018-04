Rafa Márquez revela al “culpable” que le impidió llegar al Real Madrid

El defensa mexicano estuvo a punto de cerrar la negociación con el conjunto merengue, pero un crack evitó su contratación

El defensa mexicano del Atlas, Rafael Márquez, hizo una revelación en entrevista con ESPN: estuvo a un paso de fichar con el Real Madrid, pero cuando la mesa estaba casi servida, el equipo gastó gran parte de su presupuesto Ronaldo Nazario de Lima y la negociación con el “káiser azteca” se vino abajo.

Pero lejos de ser un tropiezo en su carrera, en realidad fue una bendición para el zaguero rojinegro, pues finalmente pasó del AS Mónaco a las filas del Barcelona, equipo con el que trascendió y su carrera dio un vuelco espectacular.

“El hubiera no existe, pero por algo pasan las cosas. Estaba avanzada la negociación, yo estaba ilusionado y contento, pero fue cuando contrataron a Ronaldo y se vino abajo toda la negociación. Estuve dos años más en Mónaco hasta que llegó una oferta del Barcelona y a lo mejor no era el momento adecuado para salir del Mónaco, por algo pasan las cosas. Me siento afortunado de que alguna vez el Real Madrid puso sus ojos en mí y estuvo interesado, pero al final quién iba a pensar que el rival de este equipo iba a contratarme”, relató Rafa Márquez durante la entrevista.

“Siete años se dicen fácil, pero se sufren un montón. Fue mucho sacrificio. Solo hay que pensar que siendo uno de los mejores equipos del mundo, siempre trata de tener a los mejores jugadores del mundo en cada una de sus posiciones. Me costó seis meses adaptarme al equipo; no te podías relajar un día porque te pasaban los compañeros, había mucha competencia deportiva interna”, destacó el zaguero.

“Fue muy satisfactorio haber jugado tanto tiempo y tantos partidos, el haber ganado tantos campeonatos y disfrutar de muchas figuras. Fueron los mejores momentos de mi vida profesional y de mi vida personal, porque Barcelona es encantadora”, agregó.

En los siete años que jugó con el Barcelona, Rafa Márquez compartió el terreno de juego con jugadores de jerarquía como Ronaldinho, Messi y Andrés Iniesta, entre otros, además de que conquistó una gran cantidad de palmarés.

Entre los títulos nacionales que Márquez logró con el conjunto blaugrana se encuentran cuatro títulos de liga, tres Supercopas de España y una Copa del Rey.

A nivel internacional, el futbolista mexicano de proclamó dos veces campeón de la Champions League, logró una Súpercopa de Europa y conquistó un Mundial de Clubes.

Actualmente, Márquez está a dos jornada de retirarse de las canchas en el fútbol mexicano, para seguir dedicándose al fútbol como director deportivo del Atlas, aunque no quita el dedo del renglón de ser convocado por Juan Carlos Osorio, para disputar su quinta Copa del Mundo con la selección mexicana.