Video: Gloria Trevi rompe en lágrimas al hablar de muerte de su hija

La muerte de su hija es un tema dolorosa para la cantante

Para Gloria Trevi un tema que aún es doloroso es la muerte de su hija Ana Dalay hace casi 20 años. La cantante fue entrevista para el programa “El minuto que cambió mi vida” y ella ve la perdida de manera filosófica.

“Yo no perdí una hija, yo tengo una hija y es mi camino de estrellas, el cielo“, dijo. “Uno no debe preguntarse por qué, sino para qué, porque si preguntas así, la pregunta está mal hecha; y tú tienes que confiar en Dios, entonces tienes que decir: ‘para qué’, y la respuesta vino a mí y es para ser una mejor persona”.

Lo más triste del caso es que Trevi no tiene un lugar para llevarle flores a su hija y alguna vez la intérprete de “En medio de la tempestad” se preguntó por el paradero de ella.

“Claro que me pregunté dónde estaba, sobre todo cuando supe que me habían mentido, y fui y busqué las respuestas, y hablé con la persona que tenía la respuesta, y ella me lo dijo. Y ahora yo sé que mi hija está donde están las personas que amamos y ya no están en la tierra, están con Dios y con nosotros”, concluyó.

Mira la entrevista a partir del minuto 31.