Inmigrantes menores de 21 años con esta condicionante pierden posibilidad de conseguir “Green Card”

Interpretación de USCIS pone en peligro protección de inmigrantes menores que fueron abusados o maltratados

Tres menores inmigrantes en la ciudad de Nueva York solicitaron su “Green Card” amparados en un status especial, que los protegía por haber sido abusados, maltratados o abandonados por sus padres. Para sorpresa suya y la de sus abogados sus peticiones fueron rechazadas.

Los tres menores buscaron amparo bajo el estatus de Joven Inmigrante Especial, que permite a menores de 21 años que han sido abusados, abandonados o descuidados por uno o ambos padres obtener su residencia permanente o “Green Card”.

No obstantes en las últimas semanas, los tres casos fueron denegados debido a un cambio en la política migratoria de la administración Trump, informó el New York Times.

Según el sitio Web de USCIS esta ley consiste en lo siguiente:

“Si usted está en Estados Unidos y necesita la protección de una corte juvenil porque ha sido abusado, abandonado o maltratado por un padre, usted puede ser elegible para la clasificación de Joven Inmigrante Especial (SIJ, por sus siglas en inglés). Si se le otorga la clasificación SIJ, puede cualificar para la residencia permanente legal (también conocido como obtener una Tarjeta Verde o Green Card)”.

No obstante según la nueva interpretación, el Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos dijeron que los solicitantes que tenían más de 18 años, pero que aún no habían cumplido los 21 años, cuando comenzaron el proceso de solicitud ya no califican para el amparo migratorio.

Sin embargo, los tres menores, cuya identidad no fue revelada por su edad fueron abusados y maltratados por sus padres.

Según el reporte del diario neoyorquino hasta el momento, al menos 81 solicitantes del área de la ciudad de Nueva York han sido denegados o se les dijo que la agencia de inmigración les negaría su solicitud, según fuentes del Legal Aid Society de Nueva York.

En total, más de 1,000 jóvenes en todo el estado, no todos de centroamérica, podrían verse afectados asegura el informe.

Legal Aid Society también informó al NY Times que USCIS, en las ultimas semanas, envió avisos a varios de sus clientes del área de Nueva York diciendo que iban a revocar solicitudes que habían sido previamente aprobadas.