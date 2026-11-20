¿Qué ropa deberías usar para salir por las calles de Nueva York este viernes? Antes que nada, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY estarán entre los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de máxima y los 46 grados Fahrenheit (8ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a percibir rondará los 70ºF (21ºC) de máxima y 70ºF (21ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Ésta puede ser tu siguiente pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 1% durante el día y del 1% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 11% en el transcurso del día y del 12% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 2.49 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:48 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:34 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 48 y los 61 grados Fahrenheit (9 y 16 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 5% por la mañana, 8% por la tarde y 5% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.