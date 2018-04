La valentía del escritor

Ser escritor es una cosa que da miedo.

La mayoría de nosotros tenemos una compulsión de escribir para hacer sentido del mundo que nos rodea. Yo he escrito desde que era una joven; mi diario, por ejemplo, me ayuda a ordenar los eventos de mi vida y los sentimientos que acompañan esos acontecimientos. Es el único lugar donde soy brutalmente honesta conmigo misma. Sobre todo porque sé que nadie va a leer esas palabras.

Sin embargo, todos los escritores quieren que sus palabras sean leídas. Pero ¿cómo exponer sus más íntimos temores y sueños a un mundo que puede ser cruel? Mostrar nuestra escritura al mundo es aterrador para un escritor. Se necesita increíble valor.

Recientemente, un autor -ganador del Premio Pulitzer- que admiro muchísimo, escribió un ensayo en The New Yorker que me desgarró. Fue tan honesto, vulnerable y valiente que lloré al leer su obra. Junot Díaz es uno de los hombres más valiente que conozco. Como un hombre latino, criado en una cultura de machismo, viviendo en una sociedad misógina, se atrevió a compartir su trauma de infancia con nosotros. En este ensayo él nos dio una visión para comprender el por qué algunos hombres son violentos, infieles, y emocionalmente empequeñecidos cuando se trata de relaciones personales. Nos hizo más fuerte, nos hizo mejores compartiendo su historia.

Hay mucho todavía que estoy digiriendo sobre lo que aprendí de este ensayo sobre la infancia, la familia y las consecuencias del guardar secretos. Pero ahora sólo quiero públicamente agradecer a Junot Díaz por su valentía y hacerle saber que este ensayo va a cambiar vidas.

Si no ha leído este ensayo, por favor, léalo hoy. Junot Díaz: La herencia del Trauma de la infancia. New Yorker. https://www.NewYorker.com/Magazine/2018/04/16/The-Silence-The-Legacy-of-Childhood-trauma.

-La Dra. Vasthi Acosta es la directora de Amber Charter School

