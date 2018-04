Mientras hunde a Las Palmas, Paco Jémez enloquece y afirma que triunfó en México

Increíbles declaraciones del técnico español

Tras perder ante el Betis en tiempo de compensación, Las Palmas se apresta a pasar la guillotina a su cuerpo técnico, encabezado por el polémico Paco Jémez, quien llegó al banquillo insular procedente desde México para intentar sacarlos de puestos de descenso. No lo logró.

Entre la tristeza y la impotencia de no ganar en las últimas once jornadas y a cuatro partidos del final del torneo en el fútbol español, Jémez parece haberse vuelto loco, pues en declaraciones a Radio Marca el técnico afirmó algo que levantó ámpula en México y en particular entre la afición de Cruz Azul, equipo con el que fracasó rotundamente en su intención de levantarlo de su desgracia en el fútbol azteca.

“Apenas hace cuatro meses estábamos nosotros en México triunfando poniendo quinto a un equipo como Cruz Azul que llevaba seis competiciones sin entrar (a la liguilla), y uno alegre, cumpliendo objetivos profesionales. En cuatro meses es todo lo contrario vienes a intentar salvar a un equipo que estaba último, sabíamos que era muy difícil. En tres o cuatro meses pasas de sentirte el tío más grande del mundo a no quererte mirar ni al espejo”.

Podría decir que Jemez ha enloquecido realmente, pero la única verdad es que además de un neurótico maleducado es un mitómano consumado y un fracaso total como director técnico. Las Palmas seguramente va a descender y Jémez se quedará sin trabajo una vez más.