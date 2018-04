Ruggieri hace un pedido urgente a la selección argentina de cara al Mundial

El campeón con Argentina en México 86 apela al nacionalismo de las estrellas de la albiceleste

El férreo defensa central del equipo campeón del Mundial México 86 Óscar Ruggieri hizo una extraordinaria petición al seleccionado argentino que se dispone a participar en la fase final del Mundial Rusia 2018.

En el programa ’90 minutos’ de la cadena Fox Sports el famoso ‘Cabezón‘ recordó momentos de su participación en México 86 y envió un mensaje que podría ser una obviedad, pero que resulta muy necesario ante el caos y la lucha de egos que impera en la albiceleste.

“Estos chicos ya son millonarios, plata no les va a faltar. Júntense ya que como decía (Carlos Salvador) Bilardo esto no se paga con plata. En la selección no se cobra, se viene gratis porque se los van a reconocer toda la vida.”