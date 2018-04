¿Dónde están ahora estos 10 artistas revelación de los Premios Billboard?

Muchos han triunfado, algunos no tanto...

Desde sus inicios, hace ya más de 20 años, los premios Billboard de la música latina han reconocido a los nuevos artistas con diferentes premios en diferentes categorías.

Algunos de ellos han conseguido mantener ese éxito duranto muchos años y otros, sin embargo, han quedado atrás o, incluso, han desaparecido. Hablamos, a continuación, de diez de los artistas que recibieron este premio. ¿Dónde están ahora?

Elvis Crespo

En 1999, Elvis Crespo recibió el premio de “Tropical/Salsa Album of the year, New Artist” por Suavemente, que rompió records de venta tanto en Puerto Rico como en el exterior.

¿Dónde está ahora? El músico de Puerto Rico sigue enfocado en su carrera músical. Su gran éxito sigue siendo “Suavemente” pero hace poco decidió meterse entre los más jóvenes junto al DJ mexicano Deorro. Yo te Guayo es su más reciente sencillo.

Christina Aguilera

En 2001, la cantante Christina Aguilera recibió el premio “Pop Album Of The Year, New Artist” por “Mi Reflejo” . Se convirtió en la primera estadounidense en ganar un Grammy Latino.

¿Dónde está ahora? Es una de las artistas que mayor éxito ha tenido y sigue teniendo durante su carrera. Ha cantado grandes éxitos como “Beautiful” o “Moves like Jagger”. Ha sido también actriz, ha recibido numerosos premios y forma parte del jurado de The Voice. Tras dar a luz a su hija hizo un descanso, aunque parece que va a sacar nuevo álbum pronto.

David Bisbal

En 2004, David Bisbal recogió el premio al “Latin Pop Album Of The Year, New Artist” por “Corazon Latino” con el que también ganó un Grammy Latino.

¿Dónde está ahora? La carrera de Bisbal ha sido muy amplia y continúa cosechando éxitos hoy en día. Su último disco “Hijos del Mar”, que cuenta con una gira próximamente.

RBD

En 2006, este grupo famoso por la serie del mismo nombre, recogió el premio al “Latin Pop Album Of The Year, New Artist” por “Rebelde” .

¿Dónde está ahora? El grupo se disolvió en agosto de 2008 explicando que era el momento de que sus integrantes crecieran por separado y en 2009 publicaron su último disco. En 2018 se va a estrenar RBD: el documental.

Mariano Barba

En 2007, Mariano Barba se hizo con dos premios en esta categoria: El de “Regional Mexican Album Of The Year, New Artist” y el de “Regional Mexican Airplay Song Of The Year, New Artist” por “Aliado Del Tiempo” que vendió más de 35,000 copias el primer mes.

¿Dónde está ahora? Mariano Barba ha seguido trabajndo en la música, aunque nunca con tanto éxito como en aquel momento. Su último trabajo, de 2015, es “Traigo Ganas”.

Flex

En 2009, Flex se hizo con el premio a la Canción del Año, Debut y el Top Album Latino del Año, Debut por Te Quiero

¿Dónde está ahora? Su mayor éxito se vio concentrado durante esos años aunque siguió haciendo trabajos, lo último “Flex Style”. Su nombre artístico era “nigga” y, por la controversia que esa palabra genera, se lo cambió a Flex a finales de 2007. Ha salido en algunos programas de televisión como “Tu cara me suena” (donde fue el ganador) en 2013.

Prince Royce

En 2011, Prince Royce ganó el premio al artista del año.

¿Dónde está ahora? En 2013 el artista firmó un contrato discográfico con Sony y su primer secillo de su álbum “Soy el mismo” consiguió el primer lugar en la lista “Hot Latin Songs” de Billboard. Ha participado también como jurado de La Voz Kids en 2 temporadas.

Luis Coronel

En 2014, Luis Cornel ganó el premio al artista del año.

¿Dónde está ahora? Luis ha seguid ocn su carrera musical aunque con menor ritmo que años anteriores. En 2016 recibe varios premios por si álbum “Regional Mexicano” y en 2017 participa como jurado en “Pequeños Gigantes USA”.

J Balvin

En 2015, J Balvin ganó el premio al artista del año.

¿Dónde está ahora? J. Balvin se ha mantenido en los números uno musicales en los últimos años participando en éxitos internacionales como Mi Gente.

CNCO

En 2017, El grupo CNCO ganó el premio al artista del año.

Este grupo ganó el premio el año pasado, durante el cuál ha seguido trabajando y está preparado para sacar nuevo álbum este 2018.