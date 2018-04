El Galaxy S9 Plus es el mejor celular de Samsung en la actualidad, mira por qué

El Samsung Galaxy S9 Plus tiene dos cámaras traseras, las mejores que ha hecho la empresa, además de doble bocina y lector de huellas en una mejor posición que en el modelo anterior

El Galaxy S9 Plus es el mejor celular de Samsung en la actualidad.

Este celular muy rápido, tiene excelentes especificaciones, una bocina doble con muy buen sonido que incluye tecnología Dolby Atmos; muy buenas cámaras y corrige el posicionamiento del lector de huellas.

Además, trae más memoria RAM, una cámara trasera adicional que permite hacer zoom óptico 2X y tomar mejores fotos con fondo borroso, al igual que una batería más grande y duradera que lo que encontramos en el Galaxy S9.

Lo malo del Galaxy S9 Plus es que no es muy distinto a su predecesor y en algunos operadores subió de precio.

Asimismo, en modo automático la cámara tiene dificultad de capturar con detalle objetos en movimiento, su software tiene campo para mejorar y la duración de su batería se redujo en comparación con la de su predecesor.

El Galaxy S9 Plus se parece mucho al Galaxy S8 Plus y no trae novedades revolucionarias, pero esto no es algo necesariamente malo, ya que el Galaxy S8 Plus ha sido unos de los mejores celulares en el mercado y el S9 Plus incluso mejora algunas características importantes.

Por ejemplo, Samsung refina un poco su hermoso diseño con biseles más pequeños con un lector de huellas más práctico. El Galaxy S9 Plus trae las mejores cámaras que ha desarrollado la empresa, integra doble bocina que ofrece un sonido superior a muchos celulares en el mercado y la versión más reciente de Android.

El Galaxy S9 Plus es un poco superior al Galaxy S9 y hasta que el Galaxy Note 8 (si no te importa mucho el lápiz óptico), pero sus grandes similitudes con su predecesor no lo hacen una gran actualización para los que tienen el Galaxy S8, pero sí para los que tienen celulares más viejos.

Por Juan Garzón, CNET en Español