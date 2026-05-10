Irán envía su respuesta a la reciente propuesta de paz de Estados Unidos

Las autoridades de Irán formalizaron este domingo su respuesta a la última oferta diplomática de los Estados Unidos con el objetivo de finalizar el conflicto armado en la región, el cual fue enviado a través de Pakistán.

De acuerdo con la agencia de noticias IRNA, Irán plantea una estrategia de negociación dividida en etapas, en el que propone que la fase inicial de los diálogos se enfoque exclusivamente en terminar con la guerra regional para aplazar cualquier debate relacionado con su capacidad nuclear para una etapa avanzada de las conversaciones.

Previamente, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, señaló que su país estudiaba detenidamente el texto enviado por Estados Unidos, que surgió como respuesta a un plan previo de 14 puntos presentado por la delegación iraní. Para Irán, la solución inmediata requiere un acuerdo de paz y el levantamiento de las restricciones en el Estrecho de Ormuz.

Advertencia de Washington y la Operación Proyecto Libertad

El presidente Donald Trump condicionó la continuidad de la vía diplomática a los resultados de este intercambio. El mandatario aseguró que, si no hay entendimiento con ese país, “volverá a reactivar la operación Proyecto Libertad para escoltar a los buques atrapados en el estrecho de Ormuz”.

Este operativo militar pretende garantizar la circulación de embarcaciones que actualmente enfrentan limitaciones impuestas por la República Islámica en esa vía marítima estratégica. Trump había manifestado su expectativa de recibir la respuesta iraní antes del cierre del sábado, subrayando la urgencia de alcanzar un consenso para evitar el despliegue de escoltas navales.

Antecedentes de la tregua y el diálogo en Islamabad

La situación actual se enmarca en la tregua acordada el pasado 8 de abril, la cual detuvo 39 días de enfrentamientos bélicos. Aunque ambos países se reunieron en Islamabad el pasado 11 y 12 de abril, el encuentro finalizó sin un pacto definitivo para el cierre de las hostilidades.

Desde entonces, el intercambio de propuestas ha sido constante. A pesar de no haber logrado un consenso total para retomar las mesas de diálogo directo, el envío de esta nueva respuesta a través de mediadores paquistaníes representa el esfuerzo más reciente por estabilizar la zona y definir el futuro de la seguridad internacional en el Estrecho de Ormuz.

Sigue leyendo:

– Marco Rubio señala que Irán debe responder a la propuesta de paz de EE.UU.

– JPMorgan alerta sobre gasolina de $5 en EE.UU.: qué podría pasar este verano

– Tras nuevo intercambio de fuego, Trump afirma que EE.UU. volvió a negociar con Irán